不滿10歲男童「沒有讓路」！60歲阿叔嬲爆掌摑男童　判刑結果出爐

不被讓路就發怒傷人？新加坡1名60歲男子搭乘升降機下樓，因不滿升降機外的1名10歲男童沒有讓路，於是厲聲質問男童為何不讓路。之後男子更因對男童的反應感不滿，打了男童一巴掌。近日男子被控蓄意傷害兒童，遭判處罰款4,000新加坡元（約2.3萬港元）。



新加坡1名60歲男子搭乘升降機下樓，因不滿升降機外的1名10歲男童沒有讓路，竟掌摑對方。（示意圖，非涉事地點。GettyImages）

綜合外媒報道，事發2024年7月3日下午4時許，居住於新加坡西海岸路附近公共房屋的60歲被告薩巴仁（譯音），推着1輛單車搭乘大廈升降機下樓，到達大堂後，薩巴仁見到升降機外站着1名抱着嬰兒的老翁，另一邊則站着10歲受害男童及他的2名朋友。

不滿男童沒讓路

當時受害男童與2名朋友騎單車到達事發地點，並在大堂等候另1名朋友下樓去玩耍，等候期間就遇到薩巴仁。薩巴仁覺得男童及其朋友阻擋他步出升降機，於是狠瞪他們，並質問他們為何不讓路。當時男童和朋友都沒有回應薩巴仁，而男童嘴裏含着1支棒棒糖，他先笑出聲，然後低頭看看，目測有足夠空間給薩巴仁推着單車通行，於是沉默抬頭看向對方。

被告薩巴仁對男童回應感不滿，於是打了他一巴掌。（示意圖，非當事人。GettyImages）

被告認為男童不尊重他

薩巴仁被男童的反應激怒，自覺男童「不尊重」他，於是揮手掌摑他的臉部，之後沒有理會男童情況就騎單車離開。男童被打後隨即痛哭，而其他玩伴也失了興致，決定先陪男童回家。在朋友鼓勵下，男童當日下午就報警，並於翌日去診所驗傷，而傷勢並不嚴重。

被告薩巴仁因掌摑男童被控蓄意傷害兒童，於今年3月6日被當地法院判處罰款4,000新元（約2.3萬港元）。

（綜合）