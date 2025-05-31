學生用練習簿自製136隻麻雀牌被沒收！老師笑：未完東風已喺我手

學生的創意，絕對是「估佢唔到」！有中學老師於社交平台發帖，指他的學生利用練習簿自製多達136隻麻雀牌，佩服他們的創意，稱「我的學生超越了99.99%的中學生」，不過他亦笑言「好可惜未打完東風東（圈），（牌）已經到咗我手」。



有網民大讚學生「有諗頭」，「幾有創意思維！」、「其實唔玩錢，都係board game啫」，帖文更吸引許多學生留言，紛紛分享他們的創意，「我哋係整咗副UNO」、「自製學校版大富翁」，樓主不禁讚歎「強」，但仍希望學生們可以將創意想法用於學習上。



有中學老師分享，他的學生利用練習簿自製麻雀牌，笑稱「未打完東風東（圈），已經到咗我手」。（《野人老師》劇照）

中學生利用練習簿 自製136隻麻雀牌

「我的學生超越了99.99%的中學生」，該老師在threads上傳照片，指他的學生利用練習簿，自製多達136隻麻雀牌。從他上傳的相片可見，學生將練習簿紙張撕成多片，然後在紙上寫下「萬子」，以及畫上「索子」和「筒子」，以製成一副麻雀牌。

有學生以練習簿自製136隻麻雀牌，寫下「萬子」，並畫上「索子」和「筒子」。（threads圖片）

老師即時沒收：未打完東風東（圈）已經到咗我手

樓主表示，雖然不知學生玩那種麻雀牌，但笑稱「好可惜未打完東風東（圈），已經到咗我手」。他又指，學生被發現玩麻雀時曾謊稱是玩魔力橋，認為行為需要糾正，故即時沒收麻雀牌並交由另一老師處理。他欣賞學生有創意想法，但強調「放返喺學習上就very good la」。

網民讚賞學生：幾有創意思維

不少網民都讚揚學生的創意，「有才」、「心血嚟」、「你啲學生好有心機」、「其實唔玩錢，都係board game啫」、「幾有創意思維！我覺得呢啲學生會比乖乖地只係坐喺度聽書，老師講乜佢就信乜嘅好好多」，又笑指「輸咗唔使反枱，吹一吹就得啦」。

引出其他學校學生「開心share」創意行徑

帖文亦引出不少學生「開心share」，「我哋係嗰0.01%，一年半前已經整咗*高度還原*，利申無俾人發現」、「我哋係整咗副UNO」、「自製學校版大富翁」、「我以前隔籬枱個同學喺枱面畫棋盤，再整紙仔象棋，上堂就喺到同人捉棋」、「我試過整國際象棋」。

有學生則用紙張，製成UNO。（threads圖片）

有學生更自製學校版大富翁。（threads圖片）

（threads＠memories_kollection）