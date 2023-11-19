超創意！「扭曲現實」的另類剪紙達人　平凡建築秒變經典電影場景

腦洞大開！ 建築還能這樣玩？



每天上班穿梭在高樓大廈之間，有關注過身邊的這些建築嗎？

英國藝術家paperboyo不僅關注了這些奇形怪狀的建築，還看到了建築以外的其他景象！

點圖放大看看paperboyo的超創意剪紙作品：

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不得不說，腦洞還挺大的！

所謂創意，就是看到事物的另一面吧？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】