超創意！「扭曲現實」的另類剪紙達人 平凡建築秒變經典電影場景
撰文：日本設計小站
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腦洞大開！ 建築還能這樣玩？
每天上班穿梭在高樓大廈之間，有關注過身邊的這些建築嗎？
英國藝術家paperboyo不僅關注了這些奇形怪狀的建築，還看到了建築以外的其他景象！
點圖放大看看paperboyo的超創意剪紙作品：
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不得不說，腦洞還挺大的！
所謂創意，就是看到事物的另一面吧？
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