知名台灣食店爆「老闆偷食女員工」　瘋傳正宮店門貼「小三照片」

台北市北投區某間麻辣食堂，日前遭民眾直擊門口貼著寫上「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」、「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等大字的海報，吸引不少路人圍觀。



據悉，正宮還因此要求老闆停止營業，場面相當火爆。

台北市北投區某間麻辣食堂，日前遭民眾直擊門口貼著寫上「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」、「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等大字的海報。（Threads截圖）

台北市北投區某間麻辣食堂，日前遭民眾直擊門口貼著寫上「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」、「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等大字的海報。（Threads截圖）

台北市北投區某間麻辣食堂，日前遭民眾直擊門口貼著寫上「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」、「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等大字的海報。（Threads截圖）

從網友在Threads上傳照片和影片可看到，北投某間麻辣食堂，店門外有許多正在等待餐點、內用的顧客，店內的員工也一直忙進忙出。

然而門口卻貼著一張相當顯眼的大字報，上面寫著「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」，並附上老闆和小三的無碼照片，還在照片中的女子臉旁直接標記「小三」，照片底下也用紅字寫了「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等字樣，相當驚爆。

對此，有網友留言「小三是中國大陸人？」，原PO則回覆「不確定，只知道是原本店裡員工，但正宮是」。

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另外，原PO也補充說「正宮今天貼海報不准再營業，後續不曉得」、「老闆出來撕掉，正宮又重貼」。

根據《東森新聞》報道，正宮眼中的小三，其實是店內的前員工，後來自立門戶加盟麻辣食堂。正宮疑似不滿老公給予加盟優惠，懷疑兩人有一腿，才貼出海報大鬧。

而老闆受訪指出，海報上的照片是以前當同事的時候，一起出去玩的照片，當時兒子也在旁邊一起照相，而正宮「就只抓那張出來」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】