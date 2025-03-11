奇招！搭巴士對頭座男生伸腳　港男夾腳磨擦對付　網民讚：放大絕

「用魔法打敗魔法！」有港男日前乘搭城巴坐在下層對頭座，他不滿對面拿着籃球的男生將右腳伸到他腳下，於是也伸腳到對面抗議，但籃球男沒有意識到自己的行為妨礙到他人，還變本加厲伸出左腳。港男只好出「絕招」，用雙腳夾着對方的右腳，上下磨擦，籃球男欲抽走右腳時，港男夾緊不讓其抽走。



影片於網上引起熱議，網民大讚港男「超正呀呢招，儲夠羞辱值先可放大絕」、「笑死，估到你會夾，但估唔到你會磨」。有網民就留意到籃球男全程專注看手機，根本沒太在意被夾，「不過佢玩手機幾投入，你咁樣攣佢隻腳佢都冇咩反應」。



有港男日前乘搭城巴坐在下層對頭座時，拿着籃球的男生將右腳伸到他腳下。（Threads影片截圖）

夾腳磨擦對付伸腳男

該港男於Threads以「逼我出絕招」為題發文，上載一段14秒影片，上面寫着「收返埋隻腳啦，師兄」。影片可見他當時正乘搭城巴下層對頭座，對面拿着籃球的男生將右腳伸到他腳下，並專心看手機。港男不滿籃球男「飛象過河」，於是也伸出右腳到對面抗議，籃球男沒意識到自己行為自私，繼續看手機，還變本加厲伸出左腳，於是港男也伸出左腳到對面。

港男不滿對面拿着籃球的男生將右腳伸到他腳下，於是也伸腳到對面抗議。（Threads影片截圖）

雙方互伸腳到對面。（Threads影片截圖）

籃球男沒意識到自己行為自私，繼續專注看手機。（Threads影片截圖）

港男伸腳抗議還未夠，下一秒他出一招「大技絕殺」對方，他用雙腳夾緊籃球男的右腳，大力上下磨擦，籃球男欲抽走右腳，港男夾緊將腳扯回來，直至片尾，兩人雙腳仍是互伸狀態，而籃球男全程一直十分專注看手機，未有抬眸看為何會被人夾腳。

港男只好出「絕招」，用雙腳夾着對方的右腳，上下磨擦。（Threads影片截圖）

港男只好出「絕招」，用雙腳夾着對方的右腳，上下磨擦。（Threads影片截圖）

籃球男欲抽走右腳時，港男夾緊不讓其抽走。（Threads影片截圖）

籃球男欲抽走右腳時，港男夾緊不讓其抽走。（Threads影片截圖）

網民：佢玩手機幾投入，都冇咩反應

網民留言大讚港男對付方法一絕，又笑言「奪命鉸剪腳先至係絕招」、「愛情就係喺呢一刻誕生咗」、「男離男捨」，亦有人留意到籃球男沒太大反應，「不過佢玩手機幾投入，你咁樣攣佢隻腳佢都冇咩反應」、「佢好似冇乜所謂咁」。