長髮女搭巴士吸電子煙！自拍噴煙片瘋傳　網民轟：覺得自己好型？

再有人在公共交通工具上吸電子煙！近日網上瘋傳片段，顯示有1名年輕長髮女生搭乘巴士時吸食電子煙，在車廂內吞雲吐霧，其間更拿出手機自拍，甚至將片段分享到社交媒體，隨即被人轉載至其他平台瘋傳。



許多網民留言揶揄吸電子煙行為，「啲mk妹係咪覺得自己喺巴士vape（吸電子煙）好型？」，有人直斥長髮女已犯法，「點解室內禁咗咁耐煙，宜家啲人好似唔知」、「點解搭車都要食煙，咁忍唔到㗎咩？呢啲人到底做人嚟做乜，咁無自制能力」，有人則認出長髮女疑似就讀中學，遂寄送電郵至該校作出投訴。



有年輕長髮生女於巴士內吸電子煙，其間自拍影片放上網，片段被網民轉載廣傳惹議。（threads影片截圖）

長髮女搭巴士吸電子煙

有網民在threads帳戶上傳1條來自Instagram的限時動態影片，留言稱「啲mk妹係咪覺得自己喺巴士vape（食電子煙）好型？」。從影片可見，1名長髮女生搭乘九巴時，於座位上拿出電子煙吸食，其間不斷呼出煙霧。

雖然未知車上客量如何，但於室內吸煙除了犯法，亦有可能釋出毒性化學物質，樓主於是質疑「平時正正常常喺吸煙區食煙絕對無問題，但喺巴士食，真係high大咗」。

1名長髮女生搭乘九巴時，於座位上拿出電子煙吸食，其間不斷呼出煙霧。（threads影片截圖）

1名長髮女生搭乘九巴時，於座位上拿出電子煙吸食，其間不斷呼出煙霧。（threads影片截圖）

巴士車廂內吸電子煙 全網鬧爆自私

片段曝光後，不少網民都批評片中女生行為自私，「點解室內禁咗咁耐煙，宜家啲人好似唔知」、「點解搭車都要食煙，咁忍唔到㗎咩？呢啲人到底做人嚟做乜，咁無自制能力」、「真係好X憎被強迫食二手煙」、「想食煙就行路，唔使搭巴士啦」，有人提出應該要報警處理，「食電子煙犯法，仲要喺巴士到食」、「召喚控煙辦」、「支持嚴證執法」。

網民認出長髮女就讀中學 寄電郵至該校投訴

有留言認出片中女生疑似就讀的中學，估計對方仍未成年，「佢好似13，14歲」，故揶揄「凱婷後續有人啦」、「凱婷個女嚟」。有網民就事件感不滿，於是寄送電郵至該校作投訴，並呼籲他人「要舉報大家一齊嚟，我嘅文字唔係好專業，不必抄我Email ，已經擺喺度，大家盡情使用」。

有網民稱寄電郵至女生就讀中學作出投訴。（threads圖片）

在公共交通工具內吸煙可罰1,500元

根據香港法例第371章 《吸煙(公眾衛生)條例》第4條「禁止在公共交通工具內吸煙」，任何人不得在公共交通工具內，作出吸煙行為（包括加熱煙），當中包括公共巴士、公共小巴、出租車、地下鐵路列車、九廣鐵路列車、輕便鐵路車輛、電車、山頂纜車或渡輪等。任何公共交通工具的司機、指導員、檢票員、收票員或管理人，都已授權執行有關禁煙措施，違例者可被罰款1,500元。

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