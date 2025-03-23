巴士迷自備軚盤「駕駛」巴士自娛　還帶上這裝備　網民：上層車長

巴士上層也有車長？有巴士迷近日自備軚盤和巴士車長名牌等裝備，坐在城巴機場巴士上層第一排模仿駕駛巴士，自得其樂，有乘客拍下照片放上網，引來網民笑言「係咪準備考巴士牌，日日搭巴士摸手感」、「落足成本的上層車長」，有網民笑說巴士迷做錯一件事，不是合格的車長，「戴耳機揸車，炒得」。



有巴士迷近日自備軚盤和巴士車長名牌等裝備，坐在城巴機場巴士上層第一排模仿駕駛巴士，自得其樂。（fb群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

巴士迷自備軚盤「駕駛」巴士

有港男於fb群組「屯門公路塞車關注組」以「呢個巴士司機好pro」為題上傳一張照片，可見有名穿黃色外套的男子坐在城巴機場快線（Cityflyer）巴士上層第一排，戴上黑色手套、手握軚盤，聚精會神望着前方，模仿駕駛巴士。

除自備軚盤，男子還裝備十足，在車頭欄杆掛着一張空白的城巴車長名牌，並在前方放着開關門按鈕，以及巴士生產商「亞歷山大丹尼士」（Alexander Dennis）的名牌。

該巴士迷坐在城巴機場快線（Cityflyer）巴士上層第一排模仿駕駛巴士。（示意圖／資料圖片）

網民：自備軚盤幾專業啊！

相關照片隨後被「屯門友」專頁轉載，網民紛紛留言，「這巴士迷都幾專業啊！自備軚盤」、「仲有粒開門掣，又幾頂癮喎」、「錢箱呢？另外兩部卡機呢？」。

有網民笑說，「我係高級車長，低級嗰個喺下面！」、「以前唔敢坐樓上因為樓上無司機，而家有就好，可以放心上樓上坐」、「考牌前最後一舞」、「九巴需要吸取這些新血」。

有網民表示，若想認認真真考巴士牌，模仿不及實戰，「又唔使左右望，腳又唔使動，對架車性能扭力一無所知」。有網民指出，巴士迷開開心心自娛，並無妨礙他人，「無搞到你又何必理人」、「好過偷部巴士嚟揸！」、「最緊要佢自己開心」。