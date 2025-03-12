公路匯合險被撞　疑移英港人分享車CAM片想公審　掀英國網民激辯

無論在世界任何地方，基本的安全駕駛意識還是要有。最近有連登討論區網民轉發被分享於英國社交平台的1段車Cam影片，根據姓氏推測片主為移民到英國香港人，嘲諷該名港人司機「X出英國」，自己駕駛失誤卻反過來公審他人。據該段影片顯示，事發於2月25日，片主駛至公路匯合處，雖一直在其行車線上，惟不久他卻忽然往左駛到影線上，原來是當下有1輛輕型貨車從右方行車線切線到其前方，片主在帖文不禁批評對方的行為令他「心臟病發」。



影片引來許多英國網民的討論，部份人反斥片主不應持續在其他車輛的視線盲點內行駛，「你才有錯，你不應在路上行駛」。然而，也有部份人為片主辯解，指他一直都在最右方的行車線，沒有切線；相反，貨車司機才是切線的一方，而且沒有看清楚盲點就胡亂切線，「怎麼會有人說片主切線？他一直都在其行車線上，他並非匯合到左邊行車線，貨車才是在切線，希望你們（批評片主的人）沒有在開車」。



有連登討論區網民轉發被分享於英國社交平台的1段車Cam影片，根據姓氏推測片主為移民到英國香港人，嘲諷該港人司機「X出英國」，自己駕駛失誤卻反過來公審他人。（Facebook影片截圖）

疑似港人分享車Cam片至英國社交平台

1名疑似姓林（Lam）的男網民早前在英國Facebook群組分享車Cam片段，顯示事發時他駛至一處公路匯合處，但他沒有打算切到右線，故慢慢加速及駛近1輛白色輕型貨車，惟當他駛到剛好是貨車的左方盲點時，貨車司機忽然打方向燈，並隨即扭左軚。片主見狀也駛到影線區，以免2車發生碰撞，幸好最後沒有釀成意外。片主在文中直呼「M8公路上的貨車司機讓我心臟病發」。

英國網民意見兩極

影片很快就引來大批當地英國網民討論，意見亦非常兩極，有人反斥片主不懂駕駛，「那麼你就不要一直在其他車輛的左右兩邊行駛」、「你剛好駛到貨車的盲點，然後就一直在那裏，你還想怎樣？」、「剛好在貨車的盲點，司機根本看不到你」、「當你看到旁邊的貨車與你車速一樣時，你應該加速或收慢的」。

事發時片主司機駛至一公路匯合處，但他沒有打算切到右線，故慢慢加速及駛近1輛白色輕型貨車。（Facebook影片截圖）

然而，不少人則支持片主，認為切線的是貨車司機，對方有責任在切線前看清楚左邊有沒有來車，當中包括盲點區域，「片主在自己行車線行駛，貨車應在切線前看清楚」、「貨車司機有錯，但如果我是你的話，我會收慢一點及待在其後方以免他亂來」、「難怪車保會愈來愈貴，看看這些說片主司機有問題的人」。

香港網民轉發片段：X出英國

相關帖文隨後被香港網民轉發到連登討論區，據片主賬戶的姓氏推斷對方是移英港人，樓主更批評對方「X出英國」、「功夫未到家就賴人哋唔啱… …真係俾佢影衰晒」。不過，同樣有部份網民反指樓主沒有完整看清禁影片，「其實本身好可能係架van錯，但係喺英國除非好大件事，如果唔係都唔會擺上網公審人，片主用咗香港嗰套乜都放上網公審即刻錯咗」、「好明顯係貨van佬X衝過線唔睇啦，打咗燈就大哂咩？真心Cam主已經係慢線慢慢揸，仲要俾你X」。