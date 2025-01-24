港男行馬路「企田螺車盲位」　的士狂響咹提醒　車cam曝光反捱轟

若然有行人路，行人理應避免走到馬路範圍，以免發生意外！有的士司機上傳「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示他駛至灣仔一內街時，有男子行走在馬路上，加上對方右旁田螺車貌似準備出車，眼見對方「企咗喺田螺車盲位」，遂不停響咹以作提醒。可惜對方「唔領情」，疑不滿被片主不斷響咹，竟行近至片主車頭用力敲擊，更怒罵「呠乜X嘢」。片主當時未有解釋，事後則發文慨嘆，「我情願佢怪我，我都唔想佢出事」。



許多網民隨即圍轟片中男子，「行馬路仲咁X惡？」、「救咗人仲要俾人鬧，你就知佢幾唔想做人喇」、「佢打X你架車，可以告刑事」、「樓主心地好，嗰條友就真係好無品」。不過有人質疑片主根本「假好心」，事關留意到田螺車駛離後，他仍持續響咹，「咪X癲啦的士佬，究竟一日你X呠幾多次」、「人哋車都開咗走埋，仲盲點？」、「你想快過部田螺車就真」。



灣仔有男子行馬路中心，的士擔憂他被田螺車撞倒不斷響咹提醒，反被罵「呠乜X嘢」。（facebook影片截圖）

灣仔男子行馬路中心

該的士司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，無奈稱「救咗個男仔，個男仔企咗喺田螺車盲位，我情願佢怪我，我都唔想佢出事」。從長約21秒的影片可見，當事片主駕駛的士駛經灣仔春園街，前方有名年輕男子行走在馬路中心，對方回頭發現片主在後，已即時加緊腳步快跑。

男子行於馬路中心。（facebook影片截圖）

他回頭時發現片主的士在後。（facebook影片截圖）

男子於是加緊腳步快跑離開。（facebook影片截圖）

片主擔心對方捱撞 不斷響咹被罵：呠乜X嘢

片主及後留意到男子右方有輛田螺車貌似準備出車，他認為對方站於田螺車盲點位，擔心田螺車司機未有察覺對方，駛離時會撞倒他，於是不停響咹以提醒男子。可惜男子「唔領情」，聽到後方不斷傳來響咹聲或感到煩躁，先是怒睥片主，然後手指指，之後更走近的士前方用力敲擊車頭冚，怒斥「呠乜X嘢」。片段隨田螺車駛離，和男子離開而告終。

片主留意田螺車準備出車，認為男子站於田螺車盲點位，於是不停響咹。（facebook影片截圖）

男子聽到後方不斷傳來響咹聲，然後怒睥片主。（facebook影片截圖）

男子聽到後方不斷傳來響咹聲，然後怒睥片主。（facebook影片截圖）

網民怒斥男子：行馬路仲咁X惡？

片段引來網民紛紛怒斥男子，「夜晚著黑衫企盲位，有行人路唔行走去行馬路」、「行馬路仲咁X惡？」、「救咗人仲要俾人鬧，你就知佢幾唔想做人啦」、「佢打X你架車，可以告刑事」，同時讚揚片主舉動成功避免意外發生，「好心有好報」、「你救咗條戇X仔」、「救佢無乜用，係救咗田螺車司機」、「樓主心地好，嗰條友就真係好無品」、「意外真係一次嫌多」。

片主的士司機被質疑「假好心」

惟有留言持不同看法，質疑片主是「假好心」，「你想快過部田螺車就真」、「人哋都已跑快啲，呠人嗰時根本未知田螺車會開車」、「本身大車無郁嘅動作，明顯嫌個路人阻X住佢行，仲扮大仁大義」、「正常提醒人點會連窗都唔落講一句半句」、「咁樣響法我唔覺得係提醒，我感覺係挑釁或者發洩不滿」。有人更指即使田螺車駛離後，片主仍持續響咹，「人哋車都開咗走埋，仲盲點？」、「片尾個行人都行開咗，都仲長響（咹）」。

影片顯示田螺車雖已駛離，男子亦離開馬路，但的士仍不斷響咹。（facebook影片截圖）

由於的士不斷響咹，而前方未見有阻礙，途人亦紛紛回望。（facebook影片截圖）

片段引出當事人現身道真相

帖文引來疑似片中男子怒斥「收皮啦的士狗，喺度扮好人」。他指自己有車牌，由於春原街位置較狹窄，強調他行出馬路前確認後方沒有車輛，「我知我行出馬路唔啱，所以我離遠見到你轉彎入嚟，我已經小跑快啲過對面，讓返條路畀你行車」。不過他就不滿片主「長呠」，覺得對方是不滿他阻路，故站在原地「頂X住你」，再讓田螺車出先，同時質疑「又唔肯落車又唔肯開窗，咁樣叫救人，好X好笑囉」。

（facebook「車cam L（香港群組） 」）