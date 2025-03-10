觀塘球場大戰！阿叔踩場挑釁後生仔　追人不成反仆倒　後續更尷尬

香港打波場地爭議時有發生。本港網絡瘋傳1段影片，指有1群年輕人在觀塘秀茂坪曉明街遊樂場「book場」踢波，但有阿叔疑想用球場，於是「踩場」挑釁指「book咗場就你㗎嗱？」，被反嗆「book咗場唔係我哋唔通係你㗎？」。阿叔之後抓着其中1名年輕人手想搶手機，又突然衝出想抓另1名年輕人，結果追不上反而自己重摔落地，現場傳出恥笑聲。最終阿叔站起，再加速跑想捉人，結果還是追不上。



影片引來網民熱議，驚訝相關年輕人反應快，「個𡃁仔反應好快」，又認為阿叔是「自取其辱」，「個個後生又打開波，唔明阿叔邊度嚟自信可以捉到佢哋」、「人哋book咗場就咪同啲小朋友拗啦，咁大個人一啲尊嚴都無」、「X咗仲唔走真onX」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有1群年輕人在觀塘秀茂坪曉明街遊樂場「book場」踢波，但有阿叔疑想用球場，於是「踩場」挑釁。（影片截圖）

後生仔book球場踢波 阿叔踩場：book咗場就你㗎嗱？

這段「阿叔vs後生仔」影片3月9日起在Facebook、threads群組瘋傳，上載者留言，「據說，班𡃁仔book咗場（有場紙），阿叔踩場……口角……再加上自己仆倒」。

影片長46秒，見到觀塘秀茂坪曉明街遊樂場內有穿黃色外套阿叔正與1群年輕人爭執，年輕人表示「Book咗場」、「個場咪我哋㗎囉」、「去管理處問囉」，阿叔卻挑釁「book咗場就你㗎嗱？」，隨即被反嗆「book咗場唔係我哋唔通係你㗎？」。

觀塘秀茂坪曉明街遊樂場內有穿黃色外套阿叔正與1群年輕人爭執。（影片截圖）

年輕人表示「Book咗場」、「個場咪我哋㗎囉」、「去管理處問囉」，阿叔卻挑釁「book咗場就你㗎嗱？」。（影片截圖）

阿叔搶手機觸發衝突

阿叔聞言步步進逼，要求年輕人出示「book場」證明，「book咗咩時間攞來睇下」，穿紅衣年輕男向阿叔展示手機「book場」紀錄，顯示他們預訂了下午5時至6時場次，惟阿叔伸手想強行取手機，更抓着紅衣男的手說「攞嚟睇睇先」，令場面升溫，現場鼓譟「喂！唔好搶嘢！唔好攞手機！」。

穿紅衣年輕男向阿叔展示手機「book場」紀錄，惟阿叔伸手想強行取手機，更抓着紅衣男的手說「攞嚟睇睇先」，令場面升溫。（影片截圖）

穿紅衣年輕男向阿叔展示手機「book場」紀錄，惟阿叔伸手想強行取手機，更抓着紅衣男的手說「攞嚟睇睇先」，令場面升溫。（影片截圖）

阿叔衝出想捉人 自己跌倒被恥笑

這時有穿黃衫年輕男大聲要求阿叔「唔好攞手機」，阿叔突然發難衝去想抓黃衫男，黃衫男即時往後跑，邊走邊說粗口「X你老X臭X」，阿叔沒有追上，更1個踉蹌向前仆倒，面朝下重摔落地，現場傳出爆粗大笑聲音「X你老X」。

有穿黃衫年輕男大聲要求阿叔「唔好攞手機」，阿叔突然發難衝去想抓黃衫男。（影片截圖）

阿叔沒有追上，更1個踉蹌向前仆倒，面朝下重摔落地。（影片截圖）

阿叔沒有追上，更1個踉蹌向前仆倒，面朝下重摔落地。（影片截圖）

阿叔沒有追上，更1個踉蹌向前仆倒，面朝下重摔落地。（影片截圖）

阿叔沒有追上，更1個踉蹌向前仆倒，面朝下重摔落地。（影片截圖）

阿叔起身後續更尷尬

恥笑聲下，阿叔慢慢掙扎起身，似乎跌得相當疼痛，影片至此結束。網上之後再傳出1段「事後」影片，但已被刪除，據指阿叔站起來後想再抓黃衫男，結果再出醜，「班𡃁仔踢緊波，個阿叔無啦啦去接近個黃衫𡃁仔，跟住加速跑去捉嗰個黃衫𡃁仔，不過又唔夠個𡃁仔跑得快，捉唔到」。

恥笑聲下，阿叔慢慢掙扎起身，似乎跌得相當疼痛。（影片截圖）

網民批阿叔「自取其辱」

網民看過影片議論紛紛，有人讚年輕人反應快，「個𡃁仔反應好快」、「堅快，個阿叔準備伸手嗰下已經跑定，好似一早預判到阿叔會追佢咁」，又笑言「諗起古惑仔（電影）」、「想玩插水」、「同地面產生磁石效應」、「仆低嗰下我都忍唔住大笑咗」。

有網民笑言似《古惑仔》這一幕。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

也有大批網民認為阿叔是「自取其辱」，「個個後生又打開波，唔明阿叔邊度嚟自信可以捉到佢哋」、「人哋book咗場就咪同啲小朋友拗啦，咁大個人一啲尊嚴都無」、「拳怕少壯仲要人多又自己理虧」、「追上去一係想打，但係影住晒如果打就笨，跑又肯定唔夠後生嘅跑，真係諗唔明」、「老實講啲細路算係幾好人，仆到咁X都淨係恥笑就算」、「X咗仲唔走真onX」。