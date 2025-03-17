南昌站港女遇1.9米黑人搭訕！扶梯下等她極驚　2熱心女途人助逃脫

經常夜歸的女性要小心！有港女發帖指日前晚上於港鐵南昌站遇到1名約190厘米高的黑人搭訕，她獨自一人感到驚慌及沒理會對方，怎料黑人下扶手電梯後一直在附近等她，幸好當時有2名女生經過，樓主遂請求2人假裝認識她，與她聊天，陪伴走了一段路，直至黑人自行離開。



樓主發文警惕其他女生：「女仔夜晚自己一個返屋企真係要小心！原來呢個世界真係有點危險，記得要搵人幫手！」



有港女日前晚上於港鐵南昌站遇到一名約190厘米高的黑人搭訕，她獨自一人感到驚慌及沒理會對方，怎料黑人下扶手電梯後一直在附近等她。（資料圖片）

港女南昌站遇黑人搭訕

該港女於Threads發文指出，3月9日還未到晚上9時，她獨自一人乘搭港鐵東涌線回家，在南昌站下車時，有位目測約190厘米高的黑人搭訕她，「hi……angel……sweetie……haloooo……｣，她感到驚慌，沒理會對方及退後，讓黑人先下扶手電梯，怎料「落到去見到佢企咗喺度，等緊我咁」。

港女說，不敢再向前行，亦不敢與黑人有眼神接觸，雙方僵持了10多秒，當時站內人流稀少，幸好隨後有兩名女生經過，「我問佢哋可唔可以扮識我，同我傾偈」。由於黑人仍站着等她，於是兩女陪伴她走了一段路，直至黑人離開。

港女提醒夜歸女生，「女仔夜晚自己一個返屋企真係要小心！原來呢個世界真係有點危險，記得要搵人幫手！」。她又感謝兩名女生的幫助，「當時我真係好驚，手都震埋，多謝你哋陪我行咗段路，令到我可以撇甩個黑人」。

港女到達南昌站還未到晚上9時，但站內已人流稀少。（Threads圖片）

網民：遇危險要即時向港鐵職員求助及報警

網民留言提醒無論男女、日夜，只要獨自一人就應多加防範，「黑人又好，女人又好，不論日夜，自己一個出街就係要一眼關七唔好掛住玩電話」、「香港咁多人仲要地鐵站都咁，香港女仔唔好怕事，佢就係見有啲女仔唔敢出聲先咁」、「好似不斷都聽到有呢啲事發生，男女都應該要小心」、「唔好同人對視係真嘅，啲人會以為你對佢有意思」。

另外，有網民指出遇到危險要即時向港鐵職員求助及報警，「最好即刻打電話畀屋企人，再搵票務站職員，千祈唔好離開車站，有咩覺得危險可以即刻搭返地鐵，出咗車站會仲危險」、「喺MTR Mobile app裏便可以直接搵到每個車站嘅站長室電話」、「你可致電附近警局（可預先download警方個app），說明你感受到危險，等警察到來」。