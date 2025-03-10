Deliveroo戶戶送撤出香港｜有人網售$500「絕版外套」仲標榜1樣嘢

戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港市場，平台運行至4月7日後停運，引起社會關注，有人隨即在二手物品交易平台旋轉拍賣（Carousell），以500港元出售一件戶戶送外套，更強調是「絕版」而且「全新」，不過截至3月10日下午5時半，也未見外套成功出售。



戶戶送表示，Foodpanda將接手部份資產及業務。（APP截圖）

Carousell賣家標價$500售Deliveroo外套

該名賣家在戶戶送宣布停運香港業務後，立即在旋轉拍賣出售一件戶戶送外套，標價500元，商品描述寫道「4月7號就執笠，全新一件外套只需要$500」，而外套呎吋是「M碼（中碼）」。

戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港市場，有人隨即在二手物品交易平台旋轉拍賣（Carousell），以500港元出售一件戶戶送外套。（Carousell網頁截圖）

戶戶送提到，foodpanda會接手部份資產及業務。同為香港一大網上外賣平台，foodpanda的外套亦於旋轉拍賣被人放售，只不過價錢十分低廉，有賣家以40港元出售一件幾乎全新的S碼外套。

同為香港一大網上外賣平台，foodpanda的外套亦於旋轉拍賣被人放售，標價40港元。（Carousell網頁截圖）

不少網民在戶戶送facebook專頁留言，感謝戶戶送多年來的付出，又為撤出香港市場感到惋惜。（資料圖片）

網民感謝Deliveroo貢獻

此外，不少網民在戶戶送facebook專頁留言，感謝戶戶送多年來的付出，又為撤出香港市場感到惋惜，「感謝你曾為好多人提供過工作機會！」、「感謝你為香港飲食業的貢獻」、「做的好好，點解唔繼續做啊，好可惜」、「生意真係好難做」、「其實一直欣賞Deliveroo嘅服務態度……希望日後香港有需要時能夠回來服務」。