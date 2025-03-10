戶戶送Deliveroo撤出｜5年前早已退出台灣　重溫網民分析失敗原因

【Deliveroo撤出香港】外賣服務平台戶戶送於2020年4月6日宣布在4月10號終止台灣地區的服務。



當年，相關資訊被po上PTT、Dcard，引起網友討論戶戶送不敵foodpanda、uber eats的三大主因。甚至還有網友留言指出戶戶送超好用的五大優點，並為停止營運感到遺憾。

戶戶送Deliveroo早於5年前已撤出台灣。（PPT截圖）

當年也在台灣各大討論區引起熱烈討論，分析戶戶送Deliveroo不敵foodpanda及uber eats原因。（PPT截圖）

當年也在台灣各大討論區引起熱烈討論，分析戶戶送Deliveroo不敵foodpanda及uber eats原因。（PPT截圖）

疫情當頭，本該為外賣服務業帶來巨大商機，然而戶戶送卻在當時退出台灣市場，令許多網友大感惋惜。有網友於Dcard上po出戶戶送聲明全文，並表示「戶戶送是眾家外賣裡面我覺得服務最好的，不知道是什麼原因導致他們退出台灣市場」。PTT網友則PO文分析：

現在外賣雙雄真的太強，一大堆活動促銷搶曝光。

有許多網友分析揭露戶戶送不敵兩大外賣龍頭的原因：

「燒錢燒不過大戶，本多終勝」

「台灣那外賣雙雄，沒人玩得過他們吧。行銷廣告也敵不過那兩家，錢燒完就只能退出了，覺得戶戶送進入台灣的市場有點太晚了」

「雖然在歐洲很成功但太晚進入台灣市場，只撐了一年半」

「之前勞檢（勞動檢查）最ok的戶戶送，果然成本很高」



也有許多網友表示戶戶送服務品質優良，深感惋惜：「戶戶送在歐洲做很大，創辦人是台裔，可惜台灣撐不住」。網友還紛紛點出戶戶送的優點：

「我真的覺得戶戶送最棒……叫外賣這麼多次從來沒出錯過，包含外賣員的素質也是，不僅送餐快速態度又很好，而且固定$150台幣就免運，我還因此推坑很多朋友一起用」

「戶戶送真的客服很有效率、合作店家也都蠻有水準的」

「這家可惜了，不論app穩定性跟外賣速度都高於另兩家」

「這間如果餐點有問題，不囉嗦直接退費，不像其他兩家客服爛的要死」



台灣網友普遍認為外賣員素質、送餐速度、滿150免運費、app穩定、客服有效率是許多網友欣賞戶戶送主要原因。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】