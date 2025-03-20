天天有大便不等於腸道健康！營養師警告3異常需求醫：恐罹大腸癌

別忽視身體警號！近日有台灣營養師上傳影片，解釋就算每日有排便習慣也不代表腸道健康，並指出如果糞便出現3種異常狀態，便可能是腸道的健康警告，更可能是大腸癌先兆！



糞便異常與腸道健康有關。（GettyImages）

台灣營養師劉雅惠在Facebook專頁「營養師Emma」上傳以「3種便便型態要小心」為題的影片，表示就算每天有排便習慣，也不代表腸道健康，並提醒民眾要留意大便型態是否異常。如果真的出現以下3種情況，就需要關注健康。

大便3異常恐藏警號

1.大便黏馬桶

如果如廁後糞便黏在馬桶上，沖不乾淨，可能代表飲食攝取過多油脂，脂肪難以消化，導致大便黏附馬桶壁。

2.肚脹放臭屁

如果經常腹脹並伴隨臭屁出現，可能是腸道消化速度變慢，壞菌增生，增加氣體排放。

3.大便不成形

如果糞便細軟不成形，甚至呈現水狀，可能是纖維攝取不足，甚至可能與腸躁症或大腸癌有關。腸躁症或因大腸蠕動不正常致使糞便形狀改變，而大腸癌亦可能引起排便習慣變更。

劉雅惠提醒，就算每日有排便習慣也不代表腸道健康。（「營養師Emma」Facebook影片截圖 ）

劉雅惠提醒「每天排便不代表腸道很健康」，大便的「質」亦相當重要。她又建議民眾保持健康飲食習慣，日常應減少攝取高脂肪食物，並增加高纖食物。另外，除了要定期進行腸道健康檢查外，平日亦可在如廁後留意糞便狀況，若出現異常，便應及早求醫。

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在網上發帖，建議民眾養成「沖水前觀察糞便」的習慣。（GettyImages）

醫生建議：沖水前觀察糞便

而台灣大腸直腸外科醫生陳威佑過去亦曾在Facebook專頁發帖，解釋大便黏在馬桶上的原因及隱藏的健康訊息，並建議民眾要養成「沖水前觀察糞便」習慣，如發現異常就要及早求醫。

他表示，糞便主要由水份及人體無法消化的纖維組成，糞便的狀態與飲食、腸胃吸收有莫大關係；如果平常飲食缺乏纖維，又過量攝取油脂及蛋白質，大便可能變黏及難以成形。

陳威佑醫生指如果排泄物只是輕微黏附馬桶，只要增加攝取膳食纖維及多喝水便可改善。（GettyImages）

糞便異常要早求醫

他又提醒，如果糞便出現異常，如糞便帶血、糞便變幼甚至如筆般細長、或伴散發惡臭的黏液，又或排便時伴隨排便習慣改變、腹部絞痛、有便意但排不乾淨、腹瀉噁心等情況，則可能有腸道慢性發炎、或黏膜潰瘍等腸道問題，甚至可能是大腸癌的徵兆，應及早求診檢查。

不過，他也解釋如果排泄物只是輕微黏附馬桶，多沖幾次水或用刷子可輕易去除，只要改善消化機能，增加攝取膳食纖維及多喝水，並減少食用高油脂與精緻澱粉的食物，就可以令糞便恢復正常狀態。

（Facebook專頁「營養師Emma」、「大腸直腸外科 陳威佑醫師」）