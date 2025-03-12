超市店員淋潑熱水驅趕流浪狗！網民批涉虐畜　公司發聲明：已解僱

可以不愛，但請不要傷害！馬來西亞發生虐待動物事件。當地有超市職員為了驅趕躺在店外的的流浪狗，疑以熱水淋潑至狗狗身上，無辜狗狗受驚且痛苦，即時狂奔逃離。片段於網上引來極大迴響，大批網民譴責店員涉嫌虐畜，「如果你想趕走牠就用正確的方法，不要傷害牠」、「她表現得好像什麼事都沒發生過一樣，真是可恥」，認為涉案人士必須受嚴懲。



涉事超市事後在社交平台發出聲明，指已終止和該員工的僱傭合約，願意承擔狗狗一切醫療費用。超市亦強調，他們強烈譴責任何虐待動物的行為，承諾往後會繼續履行社會責任。



馬來西亞有超市店員疑以熱水驅趕流浪狗，片段曝光捱轟虐畜。（IG影片截圖）

流浪狗安靜躺在超市門外

綜合馬來西亞媒體報道，當地有民眾分別在TikTok和Instagram帳號上傳影片，揭發KK超市（KK Super Mart）有員工涉嫌虐狗惡行。從樓主發布的2條影片可見，事發於上周五（7日）怡保萬里望市（Menglembu）某KK超市，當時1隻狗狗正安靜、乖巧地坐在超市門外，並沒有攻擊或騷擾任何人。

狗狗安靜、乖巧地坐在超市門外。（IG影片截圖）

店員淋熱水驅趕 狗狗痛苦狂奔逃離

不過店內閉路電視卻拍到令人震怒畫面，1名外籍男經理懷疑在熱水器裝水後，遞給店內另一名女職員。當時有店員指向狗狗，眾人疑似商討要如何驅趕流浪狗，女職員之後靠近狗狗，疑似將熱水淋潑到狗狗身上，狗狗痛苦不已，隨即狂奔逃跑至馬路方向，幸好未被駛過車輛撞倒。

有外籍男經理疑在熱水器裝水。（TikTok影片截圖）

他之後將紙杯遞給店內另一名女職員。（TikTok影片截圖）

當時有店員指向狗狗，眾人疑似商討要如何驅趕流浪狗。（IG影片截圖）

之後女店員將熱水淋潑狗狗身上。（IG影片截圖）

狗狗痛苦不已，即時狂奔逃跑至馬路方向。（IG影片截圖）

目擊者即時報警 帶狗狗前往獸醫診所接受治療

樓主見狀即時前往警局報案，警察現時已就事件傳召相關人士錄口供，她之後則帶狗狗到獸醫診所接受治療，同時在網上公開事件，呼籲他人「如果您願意幫助牠進行治療」，可撥打她留下的電話號碼和她聯絡。

網民怒斥涉虐畜 要求超市解僱涉事人士

片段曝光後惹公憤，許多網民紛紛批評超市店員涉嫌虐畜，「如果你想趕走牠就用正確的方法，不要傷害牠」、「她表現得好像什麼事都沒發生過一樣，真是可恥，我無法想像那個無辜生命承受着怎樣的痛苦」、「業力（報應）一定會找你」、「試試將熱水潑到KK Mart店員臉上，我想看看他有何反應」。有留言則認為必須嚴懲涉案人士，「解僱該員工，我們不希望這樣的人為我們服務」、「把她關進監獄」、「驅逐出境」。

超市事後發聲明，指已解僱涉事員工。（FB「KK SUPER MART」截圖）

超市發聲明指已解僱 願承擔狗狗醫療費用

涉事的KK超市在事發後的周日（9日）於社交平台facebook發出聲明，指公司內部已就事件展開調查，亦已即時終止和該員工的僱傭合約，同時願意承擔狗狗的一切醫療費用。超市強調，他們強烈譴責任何虐待動物的行為，承諾往後會保持責任感和道德的商業實踐，繼續致力維護客戶及整個社區的信任。

（綜合）