女子疑不滿被分手！找3人聯手策劃綁架　光天化日擄走前男友被捕

馬來西亞發生綁架事件。較早前有外勞在光天化日下，於洗車店被4名人士擄走，老闆事後報警求助。警方接報後迅速展開調查，拘捕4名涉案人士，其中1名女子為受害人的前女友，初步調查相信她是不滿被分手，於是聯合另外3人策劃綁架案，擄走前男友。



當地警方透露，2名男疑犯已於3月7日被控刑事法典365條文《非法禁錮》，另外2名女疑犯則獲准保釋候審；案件目前定於3月27日開庭審理。



馬來西亞有女子疑不滿被分手，聯同另外3人綁架前男友。（示意圖／GettyImages）

洗車店工作的外籍勞工 光天化日下被擄走

綜合馬來西亞媒體報道，當地日前發生1宗綁架案。一名42歲洗車店老闆前往警署報案，指他聘用的26歲、斯里蘭卡籍男員工，於2月28日早上9時許，被人從柔佛振林山（Gelang Patah）的店內當眾擄走。

女子不滿被分手，光天化日下擄走於洗車店工作的前男友。（示意圖／GettyImages）

警方調查後拘捕4人 相信案件涉感情糾紛

柔佛州負責案件的警區主任古瑪拉山（Kumarasan A/L Muniandy）指，警方於2月28日早上約10時30分接獲和事件相關報案，並根據線索在3月1日凌晨12時30分至早上7時30分，分別於瓜拉雪蘭莪縣（Kuala Selangor），以及八丁燕（Bestari Jaya）逮捕4人，分別2男2女，均為馬來西亞籍人士，4人年齡介乎18至37歲。

其中1名被捕人為受害人前女友 動機：疑不滿被分手

古瑪拉山續稱，4名落網疑犯的尿液檢測結果對毒品呈陰性反應，並在行動中查獲4部不同品牌的手機及2輛電單車。據初步調查結果顯示，其中一名被捕疑犯為受害人的前女友，相信她是不滿兩人分手，才會導致案件發生。

案件將於3月27日開庭審理

古瑪拉山亦透露，其中2名男疑犯已於3月7日被控刑事法典365條文《非法禁錮》，同時可在相同法令第34條文下被定罪，另外2名女疑犯則在刑事程序法典第118條文下，被分別允許以1,000令吉（約1,750港元）和3,500令吉（約6,135港元）保釋候審；案件將於3月27日開庭審理。

（綜合）