巴士乘客唔用耳機大聲播放　車長嬲到停車兼走近指責　後續嚇人

乘搭公共交通工具時理應保持安靜，切勿騷擾到其他人包括車長。有港男在網上表示，日前乘搭巴士，其間有乘客沒有使用耳機，繼而大聲播放，司機突然大聲怒斥對方，「阻住佢（車長）揸車」，甚至熄引擎停車，走到對方面前指責。司機重新開車時，港男形容「揸個速度同啲亡命小巴差不多」，但之後車速回復正常。網民認同不用耳機大量播片的乘客很討厭，「寫封感謝信表揚一下」、「好司機，我就係要呢啲」，笑言司機加速是「可能只係追返鬧乘客的時間」，但提醒「總之小心駕駛啦」。



有巴士乘客在車內沒有使用耳機，繼而大聲播放，司機熄引擎停車，走到對方面前指責其行為。（示意圖/gettyimages）

樓主在Threads表示，早前乘搭巴士，其間有乘客沒有使用耳機或，甚至大聲播放。車長突然大聲怒斥對方「唔用耳機，阻住揸車」，甚至關閉引擎，走向該名乘客指責其行為，重新開車後「揸個速度同啲亡命小巴差不多」，「唔係高速嚟，係啲窄窄地嘅街，仲勁多彎，都勁快，有一兩下個人係彈起咗」。隨後車長用回正常車速行駛，樓主拍攝了當時車內環境。

帖文引來多名網民討論，認為在公共交通工具上不用耳機播片聽歌的乘客很討厭，「搭車安靜啲真係咁難？ 係咪嘈少一陣間會減壽10年嘅呢？」、「唔用耳機影響車長揸車咪仲危險」，笑言「司機做得好」。但有網民認為無論如何，車長應小心駕駛，「其實佢X得啱，不過之後就有啲危險了」、「唔建議投訴，司機會好失望。如果危急，當刻報警比較有效」。

（Threads）