上水現借錢食飯黨！港男追拍2分鐘怒罵　操普通話女子說1句求放過

香港各區不時出現各種借錢黨，市民要小心留意。有港男日前晚上於上水掃管埔村遇到疑似借錢食飯黨，有操普通話女子向他索錢，他拒絕並拍片記錄，邊追着對方走，邊怒罵約2分鐘，「認住啦，呢個人問我攞錢買嘢食呀！」、「着到身光頸靚，話俾我聽冇錢買飯」，女子一直用手遮蓋臉容，一言不發往前走，其間只說了句「可以啦嗎？對不起」。網民批評女子是「乞丐」，又讚賞港男「冇俾女人迷惑」。



有港男日前晚上於上水掃管埔村遇到疑似借錢食飯黨，有操普通話女子向他索錢，他拒絕並拍片記錄。（fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」影片截圖）

送貨港男上水遇「借錢食飯黨」

該港男於fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」上載一段2分16秒影片，講述事發在3月12日晚上9時許，上水掃管埔村，他再度遇上「伸手借錢買飯黨」，形容「呢個醒水，見我攞手機出來，即笠水，唔講嘢」。

港男邊追着女子走，邊怒罵約2分鐘。（fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」影片截圖）

港男指出，「認住啦，呢個人問我攞錢買嘢食呀！」。（fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」影片截圖）

港男拒借錢兼拍片 女子用手遮樣敗走

影片起初聽到有位操普通話女子說「找一點散紙」，港男回答「散紙？冇，冇散紙」，女子問「去送貨去吧？」，港男回答正是在送貨途中。隨後港男拿起手機拍攝女子容貌，女子正用手遮蓋臉容，港男大聲連珠炮發怒罵，「認住啦，呢個人問我攞錢買嘢食呀！跟住一見我拍片呢，就有啲驚啦！喂，靚女，唔使驚啦！喂，做咩遮樣啫？吓，又唔係身有屎，係咪先！」。

港男見女子一言不發往前走，就要求對方說句話，「喂，講兩句啦，我唔會冇啦啦拍片話你㗎，係咪先，笑咩啫？吓，着到身光頸靚，話俾我聽冇錢買飯，冇錢喎，係咪先，叫我畀啲錢去買嘢食喎，喂，唔使遮樣啦，香港冇肖像權㗎，係咩想上鏡啫，我遇着你呢啲大把人啦！嗱，你唔好郁手呀，香港冇肖像權㗎」，而女子並沒有對港男做出任何動作。

見港男追了一段路仍未罷休，女子屈服道歉，「可以啦嗎？對不起」。（fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」影片截圖）

見女子一直用手遮蓋臉容，港男不滿斥「做咩呀？知衰呀？」。（fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」影片截圖）

港男窮追不捨 女子屈服道歉

見港男追了一段路仍未罷休，女子屈服道歉，「可以啦嗎？對不起」，但港男未有輕易放過她，「咩對唔住呀？呃人呀，X你老X，我遇着幾千個你呢啲咁嘅X家鏟呀，認X住啲X家鏟呀，周街問人攞錢，X你老X，化X埋妝，同人講冇錢？要人請食飯？嚟旅行唔預多啲錢？嚟啦，講兩句先啦」。

見女子一直用手遮蓋臉容，港男不滿斥「做咩呀？知衰呀？」，又說「知我拍片就唔敢繼續講落去呢」、「我冇掂你呀，亦都唔算非禮呀」。港男追着女子過馬路，揚言會將影片放上網，影片就此結束。

港男追着女子過馬路，揚言會將影片放上網。（fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」影片截圖）

港男追着女子過馬路，揚言會將影片放上網。（fb群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」影片截圖）

網民批女子是「乞丐」

有網民留言批評女子「落嚟就係為咗做乞丐」，建議港男報警，「呢個女人好似九龍灣、觀塘、青衣見過問人借$食飯，不如報警吧啦！有相有樣警察即捉到㗎」，又獻招「《九品芝麻官》咁，買20個大嘅光酥餅畀佢一次過食晒，一定飽」。