的士乘客去「丁二之地」！司機搲爆頭崩潰　原來是去這裏笑爆網民

【的士／趣事】香港「丁二之地」是哪裏？有港男於網上發文，指有次乘搭的士時用英文說了目的地，被的士司機要求「講中文」。他沉思後表示要去荔枝角的「丁二之地」，但最終還是要用Google找出詳細地址，才成功到目標大廈，笑言「棟篤笑源於生活」。



帖文引起網民熱議，笑言「丁二之地，好名」、「呢個有創意」；也有大批網民分享其他「自創」的有趣英文譯中文地方名字，例如「iSQUARE係『我係正方形』」。



有港男於網上發文，指有次乘搭的士時用英文說了目的地，被的士司機要求「講中文」。（資料圖片）

的士乘客去「D2 Place」 司機叫「講中文」

該港男3月10日（星期一）在社交平台threads發帖分享乘客的士趣事。他表示，有次趕時間搭的士到荔枝角的「D2 Place」，於是直接告訴司機要去「D2 Place」，沒想到司機要求他「講中文啦」，令他措手不及。

樓主苦思片刻，想出「D2 Place」中文名字叫「丁二之地」。（資料圖片）

「D2 Place」變「丁二之地」

樓主苦思片刻，想出「D2 Place」中文名字叫「丁二之地」，於是向司機說「丁二之地呀，唔該」。然而似乎司機仍未知道目的地，樓主最終用Google找出詳細街號地址予司機。

樓主最終用Google找出詳細街號地址予司機。（資料圖片）

網民笑爆：呢個有創意

網民看過帖文爆笑，「丁二之地，好名」、「笑死咗」、「呢個有創意」、「林雪啲 FRIEND」、「真係有試過搭的士去D2 Place嗰陣諗過中文係點叫，好彩司機知我去邊」、「可能要講去荔枝角D2商場，咁佢先識聽」。

也有大批網民分享其他「自創」的有趣英文譯中文地方名字， 「馬鞍山We Go Mall，我們去商場」、「（深水埗）V Walk，我們走？」、「（尖沙咀）iSQUARE係『我係正方形』」」、「而家大把新樓盤得英文名」。