請食飯黨！路上被內地女截停求「請食嘢」　港女提1要求秒嚇退她

市區再現請食飯黨，市民切記提防免受騙！有港女日前於街頭被1名內地女子截停，指因支付寶付款帳號受限，且未能找到朋友，請求她請食飯。樓主雖然知道對方是「呃錢」，但仍假裝配合，之後更提出1個要求，女子聞言即時假裝聽不懂廣東話，稱「那就是不行吧？」，然後快速逃去。



港女事後質疑，她由始至終都是以廣東話回覆對方，甚至雙方交談過程中亦很順暢，但對方聽到要拍照留下「證據」時，就扮作聽不懂，揶揄「呃錢都專業啲，上吓戲劇班先啦」。有網民就大讚樓主方法，「呢招幾好」、「咁都可以玩返轉頭」。



有港女於街頭被內地女子截停，要求「請嘢食」，提1要求即嚇退對方。（《愛回家之開心速遞》劇照）

港女街頭被「身光頸靚」內地女截停

事主在threads帳號交代事件經過，指於街頭被1名打扮「身光頸靚」的內地女子截停，對方先是詢問她會不會說普通話。樓主指當刻已經知道對方「想問我拎錢」，但仍假裝不知情，繼續和對方交談，故以廣東話回覆「我識得聽，但係唔識得講」，對方則回答「都可以」。

女子稱支付寶受限 要求港女請食飯

該女子及後「直入正題」，指自己前來找朋友，但朋友剛巧不在，支付寶付款帳號又受到限制，遂請求樓主「可唔可以請佢食嘢」。樓主爽快地答應對方要求，並問對方想要吃什麼，女子回覆「什麼都可以，附近有什麼快餐嗎？」。

女子打扮身光頸靚，稱支付寶帳號又受限，要求樓主請食飯。（《喜劇之王》截圖）

港女提出這要求 女子即拔足而逃

正當女子以為「得逞」時，樓主才提出條件，「請你食嘢之後，我要影相放上小紅書」。女子聞言突然表示「我聽不懂」，樓主則以手勢示意拍照，女子或許感心虛，稱「我聽不懂，那就是不行吧？」，隨即轉身離去。

事主質疑騙徒不專業

樓主在帖文質疑，她由始至終都是以廣東話回覆對方，甚至詢問女子要吃什麼，她亦能聽懂，但說到要拍照發布至小紅書時就突然「聽不懂鳥」，認為對方演技未夠專業，嘲諷「上吓戲劇班先啦」。

事主在網上公開事件，調侃「呃錢都專業啲，上吓戲劇班先啦」。（threads截圖）

網民分享遇「請食飯黨」經歷

許多網民紛紛表示曾在街上遇到「請食飯黨」，「我琴晚都係呀！個男人帶住老婆同個bb車，話自己係台灣嚟，但（口音）東北腔，話要300蚊搭的士去機場」、「我試過夜晚7點幾喺紅磡大酒店附近遇到個40幾歲著裇衫西褲嘅男人，話佢係大陸過來，本來係等領導過來後才去食飯，但等了很久還未見到領導，問我可否請他吃飯，我叫佢一直向前走就可以見到警察局，他們會請你食飯的。佢答好，仲謝謝我之後走咗」，因而調侃「真係助人為快樂之本」。

網民讚事主反擊方法：咁都可以玩返轉頭

有人就讚揚樓主反擊「勁」，「呢招幾好」、「咁都可以玩返轉頭」、「最怕佢哋厚面皮話可以」、「我都遇過，我第一句就係：『行X開』」。樓主事後強調，並非不願意幫助有需要人士，她又特意開通小紅書帳號，「如果佢真係俾我影相放上去嘅，我會相信佢真係有困難，亦都唔介意真係請食一餐飯」。

（threads＠artofngan）