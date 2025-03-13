見陌生伯伯手機狂彈「詐騙群組訊息」　港女好心提醒驚覺：已太遲

有時1句善意提醒可能已有莫大幫助。近日有女生乘搭港鐵時，遇到1名疑墮電訊騙局的伯伯，她無意中發現伯伯接收了不少詐騙群組訊息，並試圖回覆。幾經細索後，她決定提醒伯伯慎防騙局，可惜卻發現一切「太遲」！原來伯伯早前已被騙走10多萬元，如今卻又再回覆詐騙訊息。樓主擔憂不已，於是發帖奉勸網民多關心身邊長者有否受騙。



有女生乘搭港鐵時，遇到1名陌生伯伯疑墮電訊騙局。（《仇老爺爺》劇照）

該名女生在社交平台Threads發帖，表示日前乘搭港鐵時，留意到身邊1名陌生伯伯乘客，對方年約60至70歲，而他的手機應用程式WhatsApp不斷彈出訊息通知。樓主無意看到，發現訊息有「女兒」、「釋放」等字眼，再細看後察覺不妥，「發現佢加入咗大量詐騙群組：體檢優惠、親愛的、搵工……基本上係一睇就知係騙局嘅群組，佢都有回覆」。

好意提醒驚覺伯伯曾被騙

樓主擔心他受騙，於是趁下車前，提醒伯伯，可是「已經太遲」。她表示，伯伯樣子無奈，自言早前已被騙走10多萬元。樓主事後感憂慮，並透露覺得伯伯似是「缺乏關懷」，於是發帖提醒其他網民多留意身邊長者，「真係要多啲留意身邊老人家嘅手機使用情況。佢哋可能對網絡騙局嘅警覺性唔夠高」。

樓主無意發現伯伯收到大量詐騙群組訊息。（GettyImages）

網民讚樓主勇敢善良

帖文引起網民熱議，不少網民讚揚樓主善意提醒他人，「你做得好」、「多謝你喺佢被騙走更多之前拉佢一把，令我相信仲有好多好好嘅香港人」、「好欣賞你走去提醒佢」，而樓主則回應「好多屋企就係俾佢哋（騙子）搞到妻離子散，真係救得一個得一個」。

（Threads）