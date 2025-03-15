自訂車牌Tesla金鐘違泊雙黃線彎位！阻路釀大塞車　網民轟︰正X街

香港市區街道狹窄又繁忙，駕駛者不應違泊阻塞交通。網上流傳1條影片，顯示1輛橙色自訂車牌的Tesla在金鐘添馬街近德立街彎位雙黃線違例泊車，當1輛旅遊巴駛至時，因沒有足夠空間轉變而被迫停車，尾隨多輛車輛無奈大排長龍，其間有司機響號以示不滿，Tesla男司機聞訊趕至，匆匆將車駛走。



許多網民直斥「X人好X鍾意係啲人哋必經又窄嘅轉彎位泊車，被人問候都係自己攞嚟」、「Tesla、自選車牌、雙黃線停車，阻住晒，正X街」、「雙黃轉彎位停車？ 罰佢停牌啦」。



1輛橙色自訂車牌的Tesla停泊在灣位，之後1輛旅遊巴駛至，未能轉彎導致停車，尾隨多輛車輛被迫一起停下，部份司機甚至響號表達不滿。（網上影片截圖）

自訂車牌Tesla停在彎位，因阻路而導致現場交通擠塞。（網上影片截圖）

自訂車牌Tesla停在彎位，因阻路而導致現場交通擠塞。（網上影片截圖）

Tesla彎位泊車 阻路擋住其他車輛

相關影片被轉載至各個社交平台，長約20秒，現場是金鐘添馬街近德立街往港鐵金鐘站方向1個彎位，設有雙黃線，即不能停車。片中可見，1輛橙色自訂車牌的Tesla停泊上址，沒有貼近雙黃線，之後1輛旅遊巴駛至上址，未能轉彎導致停車，尾隨多輛車輛被迫一起停下，部份司機甚至響號以示不滿。最後Tesla男司機匆匆趕至，在響號聲下登車，繼而駛走。

Tesla男司機匆匆趕至，在響號聲下登上私家車，繼而將車駛走。（網上影片截圖）

網民︰呢啲就應該拖車走啦

大量網民留言斥Tesla司機該重罰，指「泊喺入彎位，完全冇常識」、「呢啲就應該拖車走啦」、「點解會諗到就咁擺喺度？」、「報警啦」。

（綜合）