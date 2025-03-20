Google評論早有警示！整骨師狂摸女客下體兼偷拍　賠錢和解換緩刑

客人信任按摩師，才會允許接觸身體，但他卻暗伸「鹹豬手」！台北1名整骨推拿師利用工作機會，伸出狼爪狂摸1名女客人的下體等私穩部位，不但無視對方拒絕，甚至開啟手機企圖偷拍裸露情況。受害人事後報警提告，雙方最終達成和解，被告賠償80萬新台幣（約20.4萬港元），法官判處被告8個月有期徒刑，但緩刑2年。



據了解，案件發生前，涉事整骨工作室在Google評論上已有網民留下不尋常留言，指出「女生不要單獨去，尤其是晚上，或至少外面要有朋友、其他客人在」、「凡事都有風險，謹慎為之」，而該店目前顯示為「停業」。



台灣有整骨推拿師向女客人伸出狼爪亂摸，不但無視對方拒絕，甚至開啟手機企圖偷拍裸露情況，最終被控告。（示意圖/資料圖片）

整骨師利用職務之便 多次摸私穩部位

台媒於今年3月報道，案發2024年4月7日晚上7時許，受害女子身體痠痛，在網上找到位於天母區的整骨工作室，而張姓男師傅進行油壓推拿期間，雙手極不安份，觸碰其私穩部位。

受害女子立即明言「不要碰那裡！」，但張男沒有收手，反而變本加厲，數次用手觸碰受害人下體。受害人因害怕而全身僵硬，不敢立即離開，強忍恐懼等到推拿結束，之後匆匆離開和報警。

受害人因害怕而全身僵硬，不敢立即離開，強忍恐懼等到推拿結束，之後匆匆離開和報警。（示意圖/gettyimages）

雙方和解 被告賠錢換免囚

警方接報調查，發現張男除了動手猥褻之外，還懷疑偷拍，他案發前將iPhone 15手機開啟至錄影模式，偷偷地藏在推拿床旁邊紙盒，隨後放入自己上衣衫袋內，似乎想偷拍受害人裸露畫面。

案件在士林地院審理，張男承認罪行，並和受害人達成和解，賠償80萬新台幣（約20.4萬港元），法官判處「強制猥褻」罪名成立，判處8個月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間需要接受保護管束。至於偷拍部份，受害人決定撤回提告，法官未有跟進，全案仍可上訴。

（綜合）