搭85折的士到埗收正價發爛渣　港女怒吼：憑咩？　司機1招KO獲讚

乘搭「八五折」的士要求開「正價單」問題常惹爭議。本港網絡瘋傳1段影片，有港女於銅鑼灣透過電召的士平台叫「八五折」的士，到埗後要求的士司機提供收據。司機表示要按平台條款收取正價才能出收據；港女聞言不滿，與司機爭吵，揚言「呢個係撳公司價（八五折），你憑咩要我畀正價先？」，又批評司機「玩嘢」並報警。



之後女子2名友人加入一同「圍攻」司機，強調「八五折」的士就要收「八五折」車費，司機則反駁「唔係人多大聲就得㗎！」。雙方一直爭吵，最終警察來到後，女乘客要支付正價車資，但仍然一度想「攞尾彩」，但終被警察勸走。



影片引來網民熱議，大部份人都支持的士司機做法，「呢次我撑的士佬！」、「司機做得好」、「最後發展實在大快人心」、「好彩你EQ都幾高」、「要收據就要收正價常識吧」、「真係打橫嚟」。也有網民笑言司機「蝕底」，「蝕咗，應該照跳錶，一路等（警察）」。



乘搭「八五折」的士要求開「正價單」問題常惹爭議。（資料圖片）

女乘客叫八五折的士要求收據 不滿司機收正價報警

YouTube頻道「香港瘋狂駕駛頻道」於3月4日（星期二）上載1段長近30分鐘影片，指有女乘客用召喚的士平台叫「八五折」的士，下車時向司機索取收據，司機根據平台使用條款收取正價車資，女乘客大表不滿，及後需要警員到場調停才能解決事件。

影片見到，該女乘客召喚的士由銅鑼灣廣場到粉嶺，要求「公司價（八五折）」，到埗後叫司機提供單據。由於女乘客叫車時未有勾選「要收據」，司機表示要按平台條款收取正價才能出收據，「如果要單就無折㗎喇，所以你是旦揀一樣（支付八五折車資但沒有單據，或支付正價收取單據）」。根據平台條款，「公司價」乘客若需要收據，必須勾選「要收據」，否則將按正價收費。

該女乘客召喚的士由銅鑼灣廣場到粉嶺，要求「公司價（八五折）」，到埗後叫司機提供單據，結果觸發爭吵。（影片截圖）

女乘客批司機玩嘢：你憑咩要我畀正價？

女乘客聞言不滿，「吓，有乜可能，有咩理由要單係無折啊？」，司機回覆「絕對有（理由）」，女乘客即表示要報警，「反正我住呢度又唔怕嘅，你黐線嘅！你咁玩嘢！」，司機指「報警啊，你報啊。我無同你玩嘢啊，係你自己無睇清楚（平台條款）之嘛」。女乘客報警時指控司機不願意給予單據，司機即時糾正「唔係唔肯畀單，係唔畀折你，你講清楚啲」。

等候警察期間，雙方繼續爭吵，女乘客發惡大聲揚言，「呢個係撳公司價，你憑咩要我畀正價先？」，司機解釋「（平台條款）寫得好清楚㗎喎呢度，咪就係憑呢度囉，咩啊？聲大以為啱啊？憑乜嘢喎，你都好意思講出嚟」。女息客反嗆「一陣自己同警察講，唔使同我講」，司機則提醒，「如果你八五折又要正價收據，告得你虛假文書喎」。

雙方持續爭執，女乘客多次要求司機出單，「咁你PRINT張收據出嚟啊。你PRINT張收據出嚟畀我先啦」，司機重申「收據要收咗錢先畀嘅」。女乘客反問「去食飯啊，有無畀咗錢先據收據啊？」，司機回應「睇下咩餐廳啦，麥當勞咪要畀咗錢先食得囉」，女乘客揶揄「咁你係咁Cheap㗎啦，是X旦啦」。

3女圍攻司機

爭吵間，女乘客2名女友人到場加入「圍攻」司機，其中1名操鄉音女士表示「你唔好當人細路女啦，唔可以咁做人㗎香港人！你撒賴唔畀八五折，係唔講道理」，另1女友人稱「呢度係死嘅，我不嬲CALL的士，我唔理用咩CALL，都係要（單）。你都係登記咗要做八五折的士嘅其中1個的司機，點解你要收人正價呢？我用呢個八五折的士平台CALL，就係應該八五折。八五價收正價，你都好嘢。司機則反駁「唔係人多大聲就得㗎，無用㗎。如果你唔要收據，我畀返八五折你無問題。自己睇清楚先同人講啦」。

經警察調停，3女最終願意以正價支付355.1元車費。（影片截圖）

警到場調停 女乘客付正價車費

數分鐘後警察到場。經警察調停，3女最終願意以正價支付355.1元車費，但女友人要求司機反思自己問題，「你要返去反思下啦。監管你哋，好垃圾啊你真係」，女乘客亦指「唔緊要啦，你聽執笠㗎喇」。

不過女乘客支付車資時仍想「攞尾彩」，支付500元要求司機找回尾數44.9元；司機找回45元畀，「嗰1毫子我豪畀你啊，唔使你豪」，但女乘客聲言「唔得，唔接受（找多1毫子），麻煩你去唱（錢）」，堅持要司機找1毫子。警察聞言表示，「如果要咁樣玩呢，佢而家找多畀你，你唔要係你嘅事，如果你咁樣搞，搞到天光都解決唔到問題，同唔同意啊？」、「錢就擺喺度，你要唔要㗎啫」。影片最後3名女子接受並離開。

網民看過影片都支持的士司機做法。（《降魔的》劇照）

網民：呢次我撑的士佬

網民看過影片都支持的士司機做法，「呢次我撑的士佬！」、「司機做得好」、「最後發展實在大快人心」、「好彩你EQ都幾高」，又批評女乘客離譜，「咁緊張嗰張單，就當然係要claim錢。車費85折，張單就claim足全數，即係搭的士賺錢。當個乘客理所當然攞單嘅時候，又有冇諗吓理所當然付正價呢？呢種理所當然嘅態度實在恐怖、「要收據就要收正價常識吧」、「真係打橫嚟」、「最後發展實在大快人心，全座都知佢地幾肉酸，原來平時都係85實付但正價claim錢」、「三句唔埋就報警，浪費警力正X客」、「搭地鐵啦」。

也有網民笑言司機「蝕底」，「蝕咗，應該照跳錶，一路等（警察）」。