眾量級家寧遭Andy指控「8大罪狀」10年心血一無所有　網民籲抵制

【家寧／Andy老師／眾量級CROWD】台灣網紅眾量級Andy日前指控前女友家寧一家人8大罪狀，透過影片親述遭奪權、斷金援過程，嘆經營了10年頻道卻發現不是自己的，分手後一無所有，生活窘困，讓網友心疼Andy，並紛紛到家寧社群貼文下留言批評，其中，其中不乏有藍勾勾認證的影片創作者痛心喊扯，喊話她還錢，留言要廠商看清楚了再合作，甚至不少網友表態要抵制家寧業配的商品。



網友心疼Andy，並紛紛到家寧社群貼文下留言批評。（IG@chianing_baby）

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而風波延燒，網友對家寧抵制聲浪變大，台灣保養品牌 DR.WU 已悄悄下社群上與家寧相關內容，同時在昨（13）日宣傳商品的貼文下留言寫道：

「目前DR.WU已經沒有和家寧合作喔！並且於去年就結束暫時性的合作，感謝提醒！」



Andy嘆經營了10年頻道卻發現不是自己的，分手後一無所有，生活窘困。（IG@andy1994x）

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網友看到 DR.WU 表態，紛紛留言「慎選代言人」，並建議最好單獨發一篇文聲明置頂，避免受波及。也有網友建議應該要求家寧移除關於 DR.WU 旗下產品的相關照片、影片。

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