陸配網紅「亞亞」失居留權　稱從沒鼓吹武統：我和家人都住在台灣

陸配網紅「亞亞在台灣」遭綠營側翼「八炯」檢舉，影片有「武統台灣」的言論，移民署廢止依親居留許可。



但YouTuber「寒國人」質疑，根本找不到「亞亞在台灣」鼓吹武統片段。

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

惟台灣YouTuber「寒國人」指出，亞亞雖支持統一，卻從沒鼓吹「武統」。（YouTube截圖）

「寒國人」12日晚間發文：「我剛剛去看了這名陸配亞亞的頻道，完全找不到瘋狂鼓吹武統的影片，而且也私訊她本人，她本人也說沒有鼓吹武統。」

重點（是）這些媒體這樣報道，我也沒看到他們發是如何鼓吹武統的片段，綠蛙罵得那麼兇，可否提供給我她瘋狂鼓吹武統的影片？

「寒國人」質疑：「而且真鼓吹武統要被法辦，那前陣子八囧跟閩南狼的一首嘲諷中共怎麼還不打過來的影片就沒事？雙重標準啊？真的請給大家交代，不然你們就只是為了炒作大罷免，拿人家陸配來炒作仇恨罷了。所以有她瘋狂鼓吹武統的片段，趕快發上來！讓我們看到真相！」

亞亞自言自己和家人小孩都住在台灣，不可能支持武統。（YouTube截圖）

中天電視email信箱12日並收到一名自稱「亞亞在台灣」朋友寄來的信，信中轉載她的自述：「您好，我是『亞亞在台灣』。今天打電話來是想澄清事實，並尋求幫助。一、關於『違反兩岸關係條例』的指控：1、我在影片中多次強調『兩岸一家人』及『和平』理念，我的宗旨在促進兩岸同胞的情感交流與理解。部分影片遭有心人士斷章取義，曲解原意。2、家庭情況：我和我的家人都居住在台灣，小孩也在台灣出生……」

如果像他們說的，我支持武統，那豈不是置自身及家人於險境？這個邏輯顯然不合常理。

「亞亞在台灣」再稱：「二、關於『假結婚』及『影響台灣國家安全』的指控：1、婚姻狀況：本人自嫁來台灣已逾10年，婚姻關係真實存在，從未涉及離婚或假結婚等不法行為。2、影片受眾與影響力：本人在大陸版抖音平台發佈影片，受眾群體99%為內地朋友，台灣觀眾極少，因此，影片內容對台灣社會的影響微乎其微，且本人始終宣傳和平理念，何來危害兩岸關係之說？」

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