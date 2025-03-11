女生面試緊到口震　主管竟請她「喝紅酒」放鬆！網紅讚：好chill

人們對於面試的印象往往是嚴肅的，近日卻有人分享了她經歷過的「最有趣的面試」，引起網友熱議。



喝着紅酒來紅酒，也未免太好享受了吧！（按圖了解）



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事主在Dcard發文，分享了一次特別的面試經歷。她表示當時自己在求職網站上投了某間本土中小企業的職缺，因為是自己感興趣了產業，因此在面試前花了不少時間準備。

面試時，先是由HR與事主聊聊過往經歷，大概耗時10分鐘，接着就輪到部門上司進行面試。

事主表示，面試官剛進來時一臉嚴肅，讓她有些被嚇到，連自我介紹的時候聲音都在顫抖，當時就覺得自己搞砸了。

沒想到這時面試官突然起身，從後面的櫃子拿出了紅酒，說「你看起來很緊張耶，要不要來一杯」，讓事主直接愣住，不小心「蛤」了出來。

接着，兩人就一邊小酌一邊進行面試，走的時候他還把剩下的紅酒送給事主。

也是因為這個小插曲讓事主放鬆下來，她也順利地得到了這份工作。現在她每天上班都蠻開心的，公司氛圍很好，也很常有下午茶和小福利。

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網友都認為這樣的面試真的很特別：

・「聽過咖啡、茶，沒聽過紅酒的，好chill」

・「只有遇過喝茶，喝酒還真沒有」

・「可以喝酒感覺上司應該蠻open的，該不會是酒商」



也有網友留言分享自己經歷的有趣面試：

・「我有遇過老闆是處女座，問我是甚麼星座，發現我是山羊，然後就很想錄取我，說甚麼因為都是土象的會很合拍」

・「面試的時候剛自我介紹完，對方說：『你怎麼不緊張，我第一次面試人，我好緊張』」



但有更多網友的經歷不是有趣，而是奇葩：

・「我遇過面試等很久，老闆一進來就說他很渴要我陪他走去旁邊買手搖飲」

・「我有聽到朋友公司的老闆會先把履歷拿去擲筊，超荒謬」

・「我遇過線上面試說他們公司發薪方式是虛擬貨幣的！好荒唐好像詐騙」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】