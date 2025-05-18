6旬女子胸痛乳房腫脹體重下降　揭肺癌轉移至胸　醫：屬罕見病例

肺癌可轉移到乳房？台灣1名6旬女子去年初因胸痛、體重減輕前往就醫，被確認患上左肺肺癌並擴散到胸、骨椎多處，引發骨頭疼痛，需進行放射線治療，她接受治療後，右乳房出現腫脹疼痛情況，化驗後發現是「左肺癌轉移右乳房」。醫生指女病人初患肺癌時不積極治療，沒有按時服用藥物，讓癌細胞更多轉移機會，導致肺癌擴大轉移到乳房，屬於相當罕見病例。



醫生亦坦言現今很多病人得知癌細胞轉移後，便開始放棄治療或自暴自棄，他指以現時醫療技術，轉移第四期癌症並不見得是末期，還有眾多治療方案，好好醫治都還有生存機會。



65歲張姓女子去年因胸痛及體重減輕前往就醫，發現患上左肺肺癌並擴散到胸椎、腰椎等多處。（AI生成圖片）

因胸痛、體重減輕前往就醫

台灣衛生福利部彰化醫院社交平台發文分享，當地1名65歲張姓女子去年初因胸痛1個多月、體重減輕了10公斤，立即前往就醫。經過醫生診斷後，確認是左肺肺癌並擴散到胸椎、腰椎等多處骨頭，引發骨頭疼痛，需服用標靶藥物及進行放射線治療。

放射腫瘤科主任吳俊玠指出，他們曾為張女左肺及胸椎多處進行放射線治療，以減輕疼痛。（Facebook圖片）

半年後出現右乳房腫脹疼痛

曾為張女治療的彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠指出，他們初針對張女左肺及胸椎、腰椎等多處骨頭進行放射線治療，以減輕疼痛及降低骨折機率，半年後她出現右乳房腫脹疼痛，因此轉介到乳房外科。

轉到乳房外科後，主診醫生李忠懷表示張女右乳房外觀純粹腫脹，亦沒有發現乳癌侵犯皮下，呈「橘皮樣」狀態；超聲波也顯示只是組織水腫，沒有明顯腫瘤。當進一步做右乳房及腋下切片時，診斷結果竟是肺癌轉移，實屬非常罕見，他推測其癌細胞應該是由左肺轉移到右腋下淋巴結，再到右乳。

肺癌轉移乳房非常罕見

吳俊玠表示，乳房血液循環相比其他部位較為不良，比較少被其他部位癌細胞轉移。因此乳房發現癌細胞通常是原發癌，而乳癌轉移至肺部尚算常見，肺癌轉移乳房則是非常罕見。

李忠懷指出，張女一開始的確是左肺肺癌並轉移至骨頭，亦有購買標靶藥物治療，其作用是要殺死癌細胞。可是張女並不積極，沒有按時服用藥物，讓癌細胞更多轉移機會，導致肺癌擴大轉移到乳房，在醫學文獻上，1965年至今也僅有179個肺癌轉移乳房的案例。

李忠懷指出肺癌非常容易透過血液、淋巴擴散至其他部位。（Facebook圖片）

肺癌容易轉移到其他部位

李忠懷補充，肺癌非常容易轉移到其他位置，透過血液、淋巴擴散至其他部位，常見轉移到腦部、骨頭、肝臟、腎上腺、淋巴結等。當癌細胞轉移至特定部位時，會產生相關症狀，骨頭轉移通常會造成骨頭疼痛，腦部轉移則可能會有頭痛、肢體無力等症狀。

他指出很多癌症病人得知癌細胞轉移後，開始自暴自棄或放棄治療。其實以現時醫療技術，轉移第四期癌症並不見得是末期，還有標靶藥物等治療方案，好好治療都還有生存的機會。

（衛生福利部彰化醫院Facebook）