癌症｜美女網紅患卵巢癌「體內藏19cm巨型腫瘤」恐須摘除子宮崩潰

以音樂影片走紅的台灣網紅鋼琴老師「江老師」上月因為小腹變大，原以為是宿便，檢查發現竟發現體內有顆19厘米的腫瘤，有可能需要摘除子宮，她得知檢查結果後一度崩潰大哭，但仍決定勇敢面對病情，進行手術摘除腫瘤，手術也相當成功，她近日上傳最新影片，向粉絲報告病理結果，證實自己罹患卵巢癌一期。



【圖輯】點圖放大看更多江老師照片👇👇👇

+ 13

江老師表示，自己罹患的是「邊緣性卵巢癌」，「然後醫生說是一期，也有人說叫做境界惡性卵巢瘤或邊際性卵巢瘤」，她做了很多功課，才了解這種癌症是介於良性和惡性之間，醫生告訴她不需要做化療或放療，但術後要進行緊密的追蹤和觀察，她慶幸自己比較早發現，因此這次的手術她拿掉了一邊的卵巢和輸卵管，以及部份的腹膜。

【相關圖輯】49歲徐若瑄患甲狀腺癌「女性第4癌症殺手」遇這5症狀須立即就診（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

她形容拿出來的腫瘤外觀就像一顆蒜頭：

「醫生也有跟我描述細節說，這個腫瘤切開來，裡面有些像水泡的東西，那像水泡的這些東西就是不好的。」



她也表示這種卵巢癌預後很好，5年存活率高達95到97%，她目前術後恢復非常良好，幾乎感覺不到傷口痛，但脹氣痛讓她印象深刻，其它並無大礙。

【相關圖輯】吳文忻乳癌復發李麗麗患肺癌惹全城關注 營養師教5關鍵吃出健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

昔爆秘密生子神隱！49歲陳思璇遭爆「驚人近況」：身形大一號

翻臉楊謹華！蕭亞軒告白閨密 46歲蜜雪現況意外曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】