有血便等於患大腸癌？醫生教1招分辨患痔瘡定癌症　4類人風險高

【大腸癌／痔瘡／癌症】大腸癌屬香港最常見的癌症之一，由於初期病徵不明顯，不少病患容易錯過治療的黃金時間。台灣有醫生接受當地傳媒訪問時教路，大眾可透過觀察糞便，初步分辨有患大腸癌風險或是患有痔瘡，又指有4類人屬患大腸癌的高風險人士，建議大眾多吃白肉代替紅肉，並定期進行大腸檢查，以確保健康。



台南市立醫院內科暨胃腸肝膽科主治醫生陳一毅表示，大腸癌是發病過程較慢的癌症，因此較難被發現。他指出不少人患上大腸癌5年仍在病發初期階段，頂多只有貧血，基本上沒有其他症狀。（示意圖/GettyImages)

大腸癌病況進展緩慢 難以發現

台南市立醫院內科暨胃腸肝膽科主治醫生陳一毅接受台媒訪問時表示，大腸癌是發病過程較慢的癌症，故較難被發現，不少人患大腸癌5年仍在病發初期階段，頂多只有貧血，基本上無其他症狀。當出現血便時，大多已確診第2、3期大腸癌。

症狀因腫瘤位置不同有所差別

除初期狀症不明顯，大腸癌症狀常會因為腫瘤位置、大小不同而有所差別。陳醫生舉例指，如腫瘤長在大腸右側，病人會出現貧血症狀，容易感疲倦、頭暈、頭痛、易喘等；若腫瘤體積更大，則會出現腸道阻塞情況，排便時糞便會呈暗紅色或偏黑色。若腫瘤出現在大腸左側或直腸，腸道會常有阻塞情況，病人排便習慣會出現改變，腹瀉、便秘、排便頻率增加但份量減少、糞冀便形狀改變等，因距離肛門較近，血液混進糞便會呈現鮮紅色。

痔瘡與大腸癌兩者的血便不太一樣，痔瘡離肛門較近，甚至在肛門外側，所以常見到血液沾附在糞便上，而大腸癌是血液與糞便「混在一起」。（示意圖/GettyImages)

痔瘡與大腸癌血便之分別

其他疾病亦會有血便情況，例如痔瘡，陳醫生指痔瘡與大腸癌兩者的血便不太一樣，痔瘡離肛門較近，甚至在肛門外側，常見到血液沾附在糞便上，持續時間較短；而大腸癌的血液則與糞便「混在一起」，導致貧血、排便習慣改變原因非常多，若有懷疑應盡早檢查。

大腸癌越早發現存活率越高

大腸癌可分成0至4期，如第0期就發現腫瘤及切除乾淨，存活率幾乎可達100%。第1至2期存活率則約有80-90%，第3期亦有65%，第4期若積極治療則約有15%存活機會。至於復發率方面，第1期大腸癌經治療後復發率約有10%，2至3期則有20至30%，而第4期復發率就要視乎癌細胞有否轉移。由於腸道距離其他消化器官較近，加上直腸附近血液循環較好，癌細胞常轉移至肝臟、膀胱或骨頭等。

4類人屬患大腸癌高風險族群

陳一毅又分享指，4類人屬大腸癌的高風險族群，首先是具家族病史的人，若父母或兄弟姊妹曾患大腸癌、多發性息肉症等腸道疾病，便要多加留心。其次是曾患大腸息肉、發炎性大腸炎、潰瘍性大腸炎和克隆氏症等相關病症的人，他們有較大機會患上大腸癌，務必要多留意腸道狀況。

與此同時，有酗酒、吸煙等習慣人士也在高風險名單中，尤其吸煙被公認為致癌主因之一。除此之外，年紀較長者罹患大腸癌機會亦相對較高。陳一毅特別提到，近年大眾因飲食習慣、生活習慣等改變，大腸癌患者年齡層有下降趨勢，身材肥胖、飲食長期偏好紅肉者也是高危一族。

許多研究發現，飲食上以白肉為主的人，罹患大腸癌機率比長期吃紅肉的人減少10至12%。（示意圖/Pixabay)

以白肉取代紅肉 罹患機率減少10至12%

想預訪大腸癌，陳醫生建議除避免過胖和吸煙外，應多吃深綠色蔬菜、補充膳食纖維、Omega-3脂肪酸等營養，盡量避免加工食品。許多研究發現飲食上以白肉為主的人，罹患大腸癌機率比長期吃紅肉的人減少10至12%，以食蔬果為主的人患大腸癌機率又會再減少15%，建議日常飲食中多以白肉取代紅肉，多做有氧運動，保持定時運動習慣，保持排便順利也有助防範大腸癌。此外，他亦建議民眾定期進行大便隱血測試、肛門鏡、乙狀結腸鏡及大腸鏡等檢查。

（ETToday）