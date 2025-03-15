黃雨暴風下婆婆想出街！保安撳𨋢趕她回家︰入去　目擊住戶激讚

本港今日（15日）突然天氣突變，在今年首個黃雨警告下多區出現狂風暴雨，破壞力極強勁！但惡劣天氣無阻市民冒險外出，有港男在網上發文表示，當室外下着暴雨刮着勁風之際，自己返回住所樓下，見到1名婆婆「落樓想出外面坐」，男保安見狀立即阻止，「趕佢返屋企」，甚至按掣令升降機返回地面，再用手阻擋𨋢門，要求婆婆「行嚟啦」、「入去」，幸好婆婆「好乖好聽話咁聽保安返屋企」。



港男形容「成件事好有愛好搞笑」，而大量網民亦笑言「好人好事」、「保安好好」、「保安叔叔好man呀」、「好可愛，人間有愛」。



男保安見到婆婆冒險外出，立即阻止，並按掣令升降機抵達地下，要求婆婆「行嚟啦」。（Threads影片截圖）

婆婆聽隨保安安排，慢慢走近升降機，聽話返家。（Threads影片截圖）

保安堅拒婆婆冒險外出 「下令」回家

樓主在Threads用文字表示，昨日「啱啱風大雨大」，1名陌生年老女住戶卻大廈下樓，想如常到外面坐，樓主見到男保安「唔畀佢出，趕佢返屋企」。樓主同時上載影片，可見男保安按動𨋢掣，令升降機返回地面，繼而半身進入𨋢內，相信為婆婆按掣前往其居住樓層，並用手阻擋𨋢門，要求婆婆「行嚟啦」、「入去」。

婆婆亦聽從保安員指示，慢慢走入𨋢內，男保安沒有不耐煩，半身再進入𨋢內，相信為她關門，確保婆婆進入升降機，才返回工作崗位。

保安要求婆婆「入去」，直至婆婆進入升降機才肯鬆手。（Threads影片截圖）

保安確保婆婆進入升降機，才返回工作崗位。（Threads影片截圖）

網民︰好有愛，關心住戶安全

樓主笑言「成件事好有愛好搞笑」，許多網民都有同感，留言指「好保安」、「保安叔叔叻仔」、「保安哥哥好有愛，關心住戶安全」、「希望世界有更多有愛嘅人」。

（Threads）