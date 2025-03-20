飲酒食海鮮起淫念！醉男猥褻女室友拉手入褲襠手交　捱告下場曝光

酒醉不是犯事借口，一樣會被重罰！台灣彰化1名男子提供房間讓女友人暫住，翌日深夜飲酒和食用生猛海鮮後，懷疑受到酒精影響，向女室友強吻摸胸，甚至抓着對方的手部放進入自己褲襠，讓對女室友替自己手交。女受害人事後報案提告，雙方事後成功調解，受害人亦接受賠償。男被告強制猥褻罪名成立，判處6個月有期徒刑，但可緩刑2年。



趙男稱因飲酒和食用海鮮而產生性慾，在未經對方同意下，即場猥褻受害人。（示意圖/gettyimages）

告飲酒食海鮮後猥褻女室友

台媒於今年3月報道，趙姓男被告和女受害人本身是朋友，案發2023年7月23日晚上，受害人無家可歸，趙男同意提供住所房間讓她暫住。

豈料去到翌日（24日）晚上11時許，趙男返回住所後，直言因飲酒和食用海鮮而產生性慾，在未經受害人同意下，即場對她作出猥褻行為，包括強吻摸胸，而且強拉受害人的手部，伸入褲內手交。

法官判處被告6個月有期徒刑，緩刑2年。（示意圖/gettyimages）

雙方和解 被告獲准緩刑

女受害人事後在男友陪同下報案提告，彰化地院審理案件後，法官認為被告未有得到原告同意，強制猥褻對方，令到其身心受到傷害，但考慮到被告認罪，而且和原告達成和解，以及進行賠償，判處強制猥褻罪名成立，判處6個月有期徒刑，但可緩刑2年，緩刑期間，被告需要接受保護管束，參加4場法治教育課程。

（綜合）