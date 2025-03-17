港人自駕遊醜出國際！日本租車公司4輛車撞毀報廢　3輛是港人所為

【日本旅遊／自駕遊】不少港人會到日本自駕遊，但必須遵守交通規則及注意駕駛安全！提供北海道旅遊資訊及租車服務的「北海道女婿」，於網上專頁列出資料顯示，今年共有4輛汽車被撞毀而需要報廢，當中四分之三，即其中3輛車都是「香港人撞的」，大部份是不遵守交通規則所致。專頁特別提醒香港人，看到「一時停止（止まれ）」指示牌，就「一定要停」，以免釀成意外。



事件引來網民熱議，不少香港網民都表示感到「丟臉」，「我是香港人。對不起，來自香港的司機給你們不好的印象」、「自己是香港人也很丟臉」、「香港人不要當老鼠屎好嗎」、「身邊很多朋友剛考完駕照，目的就只為租車旅遊，完全沒有駕駛經驗情況下就在外國租車，不出事才怪」。



提供北海道旅遊資訊及租車服務的「北海道女婿」，於網上專頁列出資料顯示，今年共有4輛汽車被撞毀需要報廢，當中3輛都是「香港人撞的」。（「北海道女婿」Facebook專頁）

日本北海道租車公司4輛車撞毀報廢 主因是不守交通規則

「北海道女婿」於3月16日（星期日）在Facebook專頁發布多張相片，講述租車予遊客「慘況」。專頁指出，單計今年冬天，已有4輛出租汽車被撞毀，「就是不修了直接報廢那種」，當中只有1輛車是因為「打滑」出意外，其餘3輛都是因為不遵守交通規則該停不停，「直接跟對方汽車對撞」所致。

專頁指出，單計今年冬天，已有4輛出租汽車被撞毀，「就是不修了直接報廢那種」，當中只有1輛車是因為「打滑」出意外，其餘3輛都是因為不遵守交通規則該停不停，「直接跟對方汽車對撞」所致。（「北海道女婿」Facebook專頁）

專頁指出，單計今年冬天，已有4輛出租汽車被撞毀，「就是不修了直接報廢那種」，當中只有1輛車是因為「打滑」出意外，其餘3輛都是因為不遵守交通規則該停不停，「直接跟對方汽車對撞」所致。（「北海道女婿」Facebook專頁）

專頁指出，單計今年冬天，已有4輛出租汽車被撞毀，「就是不修了直接報廢那種」，當中只有1輛車是因為「打滑」出意外，其餘3輛都是因為不遵守交通規則該停不停，「直接跟對方汽車對撞」所致。（「北海道女婿」Facebook專頁）

被撞毀汽車3/4是香港人所租

專頁續說，被撞毀的4輛汽車，大部份都是香港人所租，「3/4都是香港人撞的」，即其中3輛是港人司機所導致撞毀，故特別提醒香港人，看到「一時停止」指示牌就「一定要停」，以免釀成事故。

專頁特別提醒香港人，看到「一時停止」指示牌就「一定要停」，以免釀成事故。（「北海道女婿」Facebook專頁）

專頁又提到，不幸中的大幸是上述事故沒有客人受傷，「頂多就是被安全氣囊頂到胸口有點不舒服」，更有客人隨即領了第2輛車繼續旅遊。「北海道女婿」補充，有提供「全險加上撞車賠車」，故客人毋須額外付款，且事故後續處理、醫院檢查、故障汽車拖吊、保險公司理賠等，公司都會安排或代處理。

不少香港網民都表示感到「丟臉」。（「北海道女婿」Facebook專頁）

香港網民：很丟臉

網民看過帖文議論紛紛，不少香港網民都表示感到「丟臉」，「自己是香港人也很丟臉，香港人開車太急，沒有耐性，動不動就切線超車，是駕駛態度問題」、「我是香港人。對不起，來自香港的司機給你們不好的印象」、「香港人不要當老鼠屎好嗎」、「唉，蒙羞」。

亦有網民認為這是「危險訊號」，「以後租車要不要提供駕駛經驗」、「3/4都是香港人，顯然是駕駛習慣不良造成」、「有不少去自駕的香港人平常根本沒開車，只是去日本練手……」、「香港沒腦駕駛的比你們想的更嚴重」、「似是新手、雪藏牌，香港人很多考牌後是沒有再開過車，根本沒駕駛經驗就出國自駕遊」、「雪藏牌都唔係問題，重點係駕駛態度」。