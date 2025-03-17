最慘六合彩｜港男選中$7200萬頭獎6個號碼　卻1原因無法領獎：X呀

【六合彩／頭獎獎金】周日（3月16日）攪珠的六合彩頭獎獎金高達7,200萬元，有港男於開彩後在社交平台發布投注截圖，顯示他選中了頭獎攪出的6個號碼，卻因1個原因無法領取獎金，慘呼：「X呀！」



帖文引來網民熱議，「咁黑仔」、「真慘，我每張中兩個字都冇咁傷心」、「呢個真係叫有運但唔多」；不過也有網民質疑投注截圖真偽，嘲諷「P圖新手？」。



25/029期六合彩頭獎1注中，每注派72,097,390元。（資料圖片）

25/029期六合彩攪出號碼及派彩

2025年第29期六合彩攪珠結果周日（3月16日）出爐，攪出號碼是29號、30號、36號、41號、48號、49號，特別號碼14號。頭獎1注中，每注派72,097,390元；2獎3注中，每注派1,715,040元；三獎149注中，每注派92,080元。

25/029期六合彩攪出號碼及派彩。（馬會六合彩網頁）

港男選中頭獎6個號碼 「遲到」投注無法領獎

開彩後，有港男在社交平台Threads發布馬會手機App六合彩投注截圖，顯示他選了頭獎攪出的6個號碼，卻無法領取獎金，直指「X呀」。

有港男選了頭獎攪出的6個號碼，卻無法領取獎金。（threads）

截圖看到，他選了29號、30號、36號、41號、48號、49號這6個號碼，與頭獎攪出號碼相同，購買時間是2025年3月16日21時15分（晚上9時15分）。惟由於晚上9時15分已到六合彩截止投注時間，他選中的號碼未能成功落注，截圖亦顯示「注項未被接納」、「尚未接受投注」，與頭獎「擦身而過」。

由於已到截止投注時間，樓主未成功投注六合彩，結果無緣中頭獎。（threads）

網民同情 有人質疑是「P圖」

網民看過帖文議論紛紛，不少人同情樓主遭遇，「咁黑仔，唔畀你買」、「真慘，我每張中兩個字都冇咁傷心」、「呢個真係叫有運但唔多」。不過也有網民質疑投注截圖真偽，懷疑是「P圖」，「啲數字有大有細 下次執好啲先」、「個2字咁特別嘅」、「專業啲下次P埋個時間先，唔該」、「買唔到六合彩都cap圖我就一定唔信」。

也有網民稱「9:15仲買到㗎，係9:16先會買唔到。 呢條X樣博乜？」，惟隨即有網民以自身經歷反駁「9:15買唔到，我噚日試過，寫嘅係六合彩已截止投注」。

每期六合彩會在攪珠當晚9時15分截止。（資料圖片）

根據馬會六合彩網頁，每期六合彩會在攪珠當晚9時15分截止。