港女站飛鵝山鸚鵡咀石頂扮超人打卡！稱評估過風險　網民睇相嚇呆

隔住個mon（屏幕）都覺得驚！飛鵝山地勢險峻，自殺崖更發生過多宗墮崖死亡事件，提醒行山客不可欺山。有港女近日徒手攀爬飛鵝山鸚鵡咀石，並做出超人等打卡動作，引來網民擔憂及批評，「嘩，睇到你咁樣驚驚，小心小心」、「我手心正在標汗」、「最好不要做危險事，累己累人」。



有港女近日徒手攀爬飛鵝山鸚鵡咀石，引來網民擔憂及批評。（Threads影片截圖）

港女站飛鵝山鸚鵡咀石頂打卡

徒手攀爬飛鵝山鸚鵡咀石港女熱愛郊野，不時在社交平台分享行山照片及影片。該港女近日在Instagram及Threads分享一段19秒航拍影片，她徒手快速攀上鸚鵡咀石，於巨石頂端位置站立，做出狀似超人的招牌動作，隨後又將電話貼近耳邊，做出打電話動作。她在帖文寫道「呢個位要冇風先可以企」，同時又於留言處稱「評估過風險冇問題」。

有港女近日徒手攀爬飛鵝山鸚鵡咀石，引來網民擔憂及批評。（Threads影片截圖）

有港女近日徒手攀爬飛鵝山鸚鵡咀石，引來網民擔憂及批評。（Threads影片截圖）

港女在鸚鵡咀石上站立。（Threads影片截圖）

港女在鸚鵡咀石上做出狀似超人的招牌動作。（Threads影片截圖）

港女在鸚鵡咀石上扮作使用電話。（Threads影片截圖）

港女在鸚鵡咀石上扮作使用電話。（Threads影片截圖）

港女在鸚鵡咀石上扮作使用電話。（Threads影片截圖）

網民：打卡唔使搵命博呀！

港女完全沒使用攀山裝備，徒手攀爬及打卡的行為引來網民擔憂，恐一旦失足隨時墮崖受傷，同時亦為救援人員帶來麻煩，「打卡啫，唔使搵命博呀！」、「睇相都驚」、「一陣風就同你bye bye」、「咁危險動作爬上去而為了打卡，一不留神，粉身碎骨，何必呢？登上飛鵝山已是難度頗高，出事又辛苦晒我哋啲拯救人員！」。