不是全恩菲！日本體操系美女成台啦啦隊新成員　IG狂曬「朝天蹬」

2025年，中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）組成全新陣容，日前舉辦記者會。



33位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、小安、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julia、君白、曼容、小迪、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、怡琪、少鹽和兩位韓籍成員超級隊長李丹妃、韓國甜心邊荷律，以及日本職棒讀賣巨人隊前啦啦隊隊長菊池桃子、七位練習生轉正一起公開亮相，但其中卻不見外傳欲加入的全恩菲身影，對此PS女孩經紀人乖姐坦言雙方有接洽過。

菊池桃子加盟中信兄弟Passion Sisters啦啦隊。（IG@momoko.k_0105）

16年韻律體操資歷 讀賣巨人隊啦啦隊前隊長 點圖放大看更多菊池桃子照片：

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韓籍全恩菲在網上人氣不錯，一度盛傳她將加盟中信兄弟，對此，乖姐表示：

他們有來拜訪過我，我們全員陣容在年底就組成了，有跟對方表達她也很優秀。

表示因為時機點錯過，因此沒有談成合作。記者追問「下一季」是否有望合作？乖姐說：

目前會把本季球賽好好準備、好好呈現，都沒想那麼遠。

乖姐也補充表示，無論是菊池桃子或者其他韓籍成員，一律都是自己向PS女孩報名應徵，須先通過應援舞選秀才能加入Passion Sisters女孩行列。

早前一度盛傳韓國女團ANS前成員全恩菲將加入Passion Sisters。（IG@jexxbi）

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