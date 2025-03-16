韓國啦啦隊女神因「台灣粉絲一行為」感動到哭　命理師這樣預言

韓國啦啦隊女神南珉貞有一群超給力的「南朋友」粉絲們，不只直播每場都看，也會組團到球場應援，甚至為了幫她爭取曝光機會，熬夜投票、拉票等，讓她在直播時，感動淚崩，更真情告白：「謝謝你們，愛台灣！」



南珉貞坦言，一開始真的很擔心語言問題，但她很快就發現，透過翻譯App和粉絲的熱情互動，溝通其實沒有想像中困難。她也首度透露自己擁有漢字資格證，加上高中時學習中文的基礎，讓她能夠慢慢看懂簡單的中文，甚至能夠和粉絲進行更深入的交流。她感動說：

每次跟粉絲（南朋友）說要參加應援活動，他們就會積極幫我完成。

西門町比賽中，她靠粉絲的支持以第十名成績獲得曝光機會，忍不住流下了感動的淚水。（浪直播）

知名命理老師周映君預言她會嫁給台灣人，讓南珉貞驚訝萬分。（浪直播）

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從巴士廣告到西門町比賽，每一次的成績都離不開「南朋友」的努力；特別是在西門町比賽中，她得知以第10名成績獲得曝光機會時，忍不住流下了感動的淚水：

粉絲告訴我，謝謝我喜歡台灣，以後我做什麼，他們都會支持我。

讓她感受到台灣粉絲的溫暖和真誠。

直播中，還有命理老師周映君為南珉貞進行事業與感情占卜，周映君表示，她35歲前要努力賺錢，現在正是事業高飛的階段，更鐵口直斷：

會嫁給台灣人！

讓她當場瞪大眼睛，驚呼：「真的假的！？」直播間瞬間被「南朋友們」的「搶親」留言洗版！她表示：「來到直播平台之後發現，原來可以讓自己在台灣發展收入更穩定，而且還有機會參加不同的活動和廣告拍攝。」也期待自己的粉絲群體「南朋友」能夠更加鞏固！

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