小心傷腎！25歲健身男為增肌　狂飲蛋白粉半年　驚現「腎虧」症狀

不少健身人士都會增加蛋白質攝取，亦可能會服食蛋白粉，但原來蛋白質攝取過多恐會傷腎！福建1名25歲熱愛健身的男子，為了快速增加肌肉量，每日在日常高蛋白質飲食之餘，還另外再使用約150克蛋白粉沖調飲品，結果半年後出現「蛋白尿」等情況。男子求醫後證實腎功能下降，醫生解釋是因為他攝取過量蛋白質，而要過濾代謝蛋白質產生的廢物又令腎臟負擔加重，日久便會損傷腎臟。



福建1名熱愛健身的25歲男子，為快速增肌於是每日採取高強度補充蛋白質的飲食方式，半年後出現腎功能異常。（GettyImages）

為增肌瘋狂補充蛋白質

綜合內媒報道，福建福州25歲張姓男子（化名）平日熱衷健身，早前為了令肌肉迅速增長，於是他除了維持平日高蛋白質健身餐單（如雞胸肉、牛肉、雞蛋、牛奶等）的基礎，還每天再喝5勺蛋白粉沖泡的飲品（每日攝入量約150克）。

在採取高強度補充蛋白質的飲食方式半年後，張先生漸漸發現他的尿液泡沫明顯增多，且泡沫久久不散，而腰部亦時常隱痛，就算休息充沛，身體仍始終乏力。張先生於是前往福州大學附屬省立醫院檢查，結果顯示，張先生腎功能出現異常，他的血肌酐值飆升至165μmol/L，尿蛋白則呈現1+。

張先生尿液泡沫明顯增多，且泡沫長時間不散，而腰部亦時常隱痛。（示意圖，非當事人。GettyImages）

主診醫生表示，幸好張先生及時求醫，如果他繼續長期攝取過量蛋白質，腎功能將會持續並加速惡化。而在醫生指導及治療下，經過3個月的綜合干預，張先生身體逐漸好轉。

藥劑師：不是每個人都要額外補充蛋白質

福州大學附屬省立醫院藥學部主管藥劑師陳芬燕解釋，蛋白質在體內代謝會產生大量氮質廢物，這些廢物需靠腎臟排泄。當人體攝取過多蛋白質，腎臟負擔便會加重，長此以往可能引起腎臟損傷。另外，長期攝取過量蛋白質還可能誘發骨質疏鬆、痛風、肥胖等問題。

福州大學附屬省立醫院藥學部主管藥劑師陳芬燕指出，並非所有人都需要額外補充蛋白質。（示意圖，非當事人。GettyImages）

蛋白粉是最普遍的營養補充品之一，甚至「被神化」，更有人認為是「增肌神物」或「運動量大必須補充蛋白粉」。陳芬燕對此表示，蛋白粉的適宜攝入量應根據個體需求和飲食習慣來決定，亦並非所有人都需要額外補充蛋白質。

醫生提醒老年人、高血壓或糖尿病患者等人士，因為腎臟功能偏弱或已存在基礎疾病，故在服用蛋白粉前，應先咨詢醫生或藥劑師意見。（GettyImages）

醫生提醒3類人慎防攝取過量蛋白質

有醫生指出，普通成年人每日蛋白質推薦攝取量為每天每公斤體重攝入0.8至1.2克，而通過日常均衡飲食已可滿足一般大眾的需求。而對於老年人、高血壓或糖尿病患者等，因為腎臟功能偏弱或已存在基礎疾病，因此對過量蛋白質的耐受性較低，更易出現腎損傷。因此，上述群體在服用蛋白粉前，應先咨詢醫生或藥劑師意見。

另外，蛋白質還可能影響藥物療效。例如，柏金遜症患者服用治療藥物多巴絲肼片時，若同時攝取高蛋白膳食，會導致藥效下降。因此，患者服用此類藥物時，需注意控制蛋白質攝取量，並盡量隔開高蛋白飲食與服藥時間。

（綜合）