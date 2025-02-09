水餃傷腎？「皮包肉」食物藏健康隱患　醫生稱不會但一類人要小心

水餃這種「皮包肉」的食物熱量高，引發傷腎疑慮。不過一名台灣腎臟科醫生指出，水餃造成的傷腎風險其實不高，一般人不用特別恐慌。



水餃這種「皮包肉」的食物熱量高，引發傷腎疑慮。（資料圖片）

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台灣腎臟科醫生王介立在臉書發文表示，最近收到私訊詢問：「為什麼水餃會傷腎？」他只花1秒回覆：

「水餃不會傷腎。」



王醫生以抽籤舉例，假設每天都要抽一支籤，籤上數字是那天的腎臟受損程度。平常可能只會抽到介於 0.001～0.003的數字，吃水餃時可能略微提高到 0.002～0.004，但若是吃到含馬兜鈴酸的東西：

「數值就可能飆到 0.1～0.3，一下子跳了百倍。」



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王醫生表示，只要人活著，做的每件事都可能對腎臟造成傷害，差別只在機率高低，水餃這種食物的風險相對小得多，其實不用特別恐慌。不過醫生也在留言區補充，若有嚴重慢性腎病，水餃算是須戒口的食物，建議不要常吃。

《聯合新聞網》曾報導，高血壓、糖尿病、高血脂這些代謝症候群相關疾病會破壞腎臟，造成「慢性腎衰竭」，若再吃到像水餃這種高熱量的「包餡食物」，對腎臟傷害更大，腎臟科醫生洪永祥就常遇到腎友不小心吃到包餡食物，結果腎功能大幅下降的情況。

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