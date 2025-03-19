見男友車遮陽板鏡子這現象　女生秒揭對方外遇　網民：超強觀察力

女士們的直覺真的不容小覷！近日國外有女生上傳影片分享自己如何發現男友外遇，她僅是坐上男友汽車，然後拉下副駕駛位的遮陽板看看鏡子，隨後就從鏡子某變化察覺異常，並揭發男友出軌。



國外有女生坐上男友汽車後，意外發現他出軌的秘密。(「joiederouen」TikTok影片截圖)

該名外國女生在社交平台TikTok上傳影片，表示早前乘坐男友汽車時，意外透過車內遮陽板的鏡子，揭發男友外遇的秘密。從影片可見，她先環視車內一圈，似乎並無不妥，亦不見有明顯女性的物品，然而她之後將鏡頭轉到副駕駛位遮陽板的鏡子上，可見上面有3排整齊的圓形印痕，是吸盤殘留的痕跡。

鏡子印痕大有來頭？

她認為，這種印痕應是來自矽膠吸盤手機殼Octobuddy。很多人會使用該款手機殼的吸盤，將手機固定在光滑的表面如鏡子或玻璃等，然後進行自拍或補妝。由於這些印痕並非她留下的，因此她懷疑有其他女性在男友車內逗留並留下「印記」，並透露「這太瘋狂了，我就是這樣發現男友外遇」。

樓主在副駕駛位遮陽板的鏡子上，發現有3排吸盤殘留的痕跡。(「joiederouen」TikTok影片截圖)

樓主相信這種印痕來自矽膠吸盤手機殼，並懷疑有其他女性在男友車內逗留並留下「印記」。(「joiederouen」TikTok影片截圖)

網民驚嘆「女性直覺」

影片在網上引起極大迴響，不少網民都表示震驚，「真的不會看到男人這樣做」，亦有人讚揚樓主「超強的觀察力」，及表示「果然是女性的直覺！太恐怖了」、「第六感不是開玩笑的」。

女網民齊分享識破另一半出軌的經歷

另有很多女網民留言分享自己如何發現另一半外遇，「我是在他車上的藍芽連線紀錄，看到其他女生名字才發現」、「我是從擋風玻璃內側的鞋印發現的」、「我有一頭中等長度的黑色夾雜亮粉色頭髮，但卻在他床上發現一根金色長髮」、「我丈夫在睡覺時說出了她的名字」。

（TikTok）