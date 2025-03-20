警局傳出命案？「頭號疑犯」躲角落偷看　案發現場照曝光笑瘋全網

誰是兇手？日前美國加州有警局傳出「命案」，有警員於辦公室發現1隻毛公仔倒臥地上、身旁充斥棉花，明顯已「遇害」。當警察在現場調查時，警局內1隻情緒輔導犬「Butter」竟然在案發現場徘徊，並躲於角落偷看警員調查過程，故被列為「頭號嫌疑犯」。



帖文引來網民紛紛為「Butter」辯護，「看看那張臉，我宣告他無罪，除了偷心而已」、「在罪證確鑿前，Butter都是無辜的」、「我是Butter的代表律師，立即放了牠」，亦有人笑稱會協助「Butter」潛逃，「Butter，我知道有些沒有引渡條例的國家，收拾行裝，我們會幫你的」。



美國加州有警局傳出「命案」，「疑犯」躲於角落偷看警員調查。（facebook照片）

美國加州有警局傳出「命案」

美國加州羅斯維爾警察局（City of Roseville, California Police Department）3月12日在Facebook專頁發文，指警局內發生1宗不尋常的「命案」。帖文描述事件經過，稱有警員在辦公室地上看見一堆散落的棉花和配件，之後便看到「死者」身影，於是上傳3張案發現場的照片。

「疑犯」躲於案發現場角落 偷看警員調查

從照片顯示，1隻咖啡色、貌似猩猩的公仔倒臥在地上，身旁充斥着棉花，有警員以黃色膠紙標示出公仔倒地位置，然後拍照記錄現場環境。不過當警員後來檢視照片時，卻發現警局內1隻名為「Butter」的情緒輔導犬竟然躲藏在後方角落偷看，疑似想重返案發現場欣賞自己「傑作」，故被警員暫列為「頭號嫌疑犯」。

警員以黃色膠紙標示公仔倒地位置，再拍照記錄現場環境。（facebook照片）

1隻咖啡色、貌似猩猩的公仔倒臥在地上，身旁充斥着棉花。（facebook照片）

警局內名為「Butter」的情緒輔導犬躲藏後方角落偷看，被警員暫列「頭號嫌疑人」。（facebook照片）

Butter被列為頭號嫌疑犯 警方：動機不明

警局指，目前未有線索指明「Butter」是真兇，但上述照片難免令人對其起疑，不過對於牠為何要殺害公仔，動機仍然不明。有警員透露「Butter」經常出沒在校園以及醫院，為許多人提供情感上支持和撫慰，認為在真相水落石出前，「Butter」仍然會是大家心中的乖寶寶。

網民力挺：罪證確鑿前牠都是無辜的

帖文一出瞬間惹來網民爆笑留言，不少人紛紛為「Butter」辯護，「在罪證確鑿前，Butter都是無辜的」、「Butter，行使你保持緘默的權利，並要求聘請律師」、「我是Butter的代表律師，立即放了牠」、「Butter一直和我，以及一班朋友在一起」、「看看那張臉，我宣告他無罪，除了偷心而已」、「也許他在保護其他警官。那隻猴子看起來很可疑，他絕對是隻危險動物，你們都應該感謝Butter冒着生命危險來保護你們」。

有人笑稱可助Butter潛逃至國外

另有人則笑稱會協助「Butter」潛逃，「原本沒為意狗狗在角落，太好笑」、「Butter，我知道有些沒有引渡條例的國家，收拾行裝，我們會幫你的」，同時讚揚警方生動且有趣帖文，「本周FB上最有趣的事情」。

（FB「City of Roseville, California Police Department」）