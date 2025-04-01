隱藏版超級食物！台積電張忠謀吃它養生　醫生力推：保護腸胃防癌

台積電創辦人張忠謀食木瓜養生，引來不少媒體報道。台灣1名醫生形容木瓜可能是「隱藏版的超級食物」，不但可以保護腸胃，甚至幫助預防癌症，建議多吃木瓜，「給身體最天然的保護」。



木瓜不但可以保護腸胃，甚至幫助預防癌症。（示意圖/gettyimages）

木瓜具抗發炎作用 有效預防癌症

台北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘在facebook專頁表示，癌症源於長期慢性發炎，令到細胞受傷，最後基因出現問題開始突變，演變成腫瘤，例如慢性胃炎可能變成胃癌，腸道長期發炎會增加大腸癌風險，甚至脂肪肝最後也可能變成肝癌。

木瓜天然抗發炎，其營養成份超強，包括類黃酮（Flavonoids）、多酚（Polyphenols）、β-胡蘿蔔素，以及維生素C，全都是抗發炎的關鍵角色，研究發現，相關成份可以「消滅」體內發炎主謀「NF-κB」，當大家食用木瓜，「就像是在幫身體滅火，讓細胞回到健康的狀態」。

另外，木瓜的β-胡蘿蔔素除了護目之外，還能阻止癌細胞生長，維生素C則可以保護DNA，不讓細胞亂變，從根源切斷癌症後路。

發酵木瓜抗氧化成份更強，進一步調整腸道菌群，協助腸躁症和腸胃敏感人士消化。（示意圖/gettyimages）

木瓜護腸胃 好菌在腸道大量繁殖

腸道不只是消化食物，更是人體最大的免疫系統，科學家發現，腸道好菌愈多，身體的發炎反應就愈少，免疫系統隨之變強，有效對抗癌細胞。

木瓜的膳食纖維不只是協助排便，更是1種「益生元」（Prebiotics），可以讓益生菌長期生活在腸道內，以便好菌在腸道大量繁殖，讓腸道變得更加健康，發炎更少，降低腸道癌症的風險。

此外，發酵木瓜（Fermented Papaya）比一般木瓜更加有益，其抗氧化成份更強，進一步調整腸道菌群，令到壞菌沒有機會作亂，對於腸躁症、腸胃敏感人士而言，「這可能是一個超棒的選擇」。

（facebook專頁「基因醫師張家銘」）