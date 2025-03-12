糖尿病人飯後食水果助穩定血糖　營養專家教揀4種水果免血糖急升

糖尿病患者除了定期運動與減重控制病情，台灣有營養師在網上分享，在飯後吃水果也可降低身體分泌胰島素、減少糖分吸收、促進消化等好處，也是適合糖尿病人改善病情。有專家建議，芭樂、番茄、士多啤梨等水果替代菠蘿、荔枝等高升糖指數的水果，若先天腸胃道較差者，木瓜、奇異果亦是很適合。



營養師指吃飯後果可減緩糖分吸收，有助糖尿病人穩定血糖。（GettyImages）

飯後果可減緩糖分吸收

台媒報道，台灣營養學專家洪泰雄在Facebook專頁分享，指吃飯後果可「減緩糖分吸收」，因為在蛋白質、脂肪和膳食纖維等共同作用，水果的糖分不會迅速進入血液，能避免血糖急速上升。其次是「降低胰島素負擔」，由於正餐中含蛋白質和好的脂肪食物，能延長食物停留胃部時間，使血糖變化較平穩，減少過度分泌胰島素的風險。

飯後吃水果亦可「促進消化與腸道健康」，因為水果富含膳食纖維，飯後食用能幫助腸道蠕動、推進消化，減少便秘問題。

飯後水果可選升糖指數（GI）較低的芭樂、番茄、奇異果、橙或士多啤梨。（GettyImages）

木瓜、香蕉、菠蘿，升糖指數相對略高，不可過量。（GettyImages）

芭樂、奇異果代替菠蘿、荔枝

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉亦曾提及，飯後水果可選升糖指數（GI）較低的芭樂、番茄、奇異果、橙或士多啤梨，都是一定熱量的基礎下有豐富營養的水果，而木瓜、香蕉、菠蘿，升糖指數相對略高，因此須留意攝取量。若先天腸胃道較差者，則可建議選擇木瓜、奇異果，相較於菠蘿、荔枝、龍眼等更有助消化，緩減刺激黏膜，改善胃食道逆流。