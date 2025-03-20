八達通增值小心！港男增值$500　遭內地男飛身搶拍卡　店員神招KO

在便利店增值八達通要小心！有港男於網上大埔群組發文，指在OK便利店支付500元增值八達通時，突然有疑似內地老伯「飛身」走近搶「拍卡」，幸好店員機警「KO」對方，他才沒有損失，提醒其他街坊注意。



事件引來網民熱議，「好X癲」、「直接報警咁同搶有咩分別」、「咁都得？香港人 而家做乜都要小心」。也有不少網民表示遇過同類情況，建議「畀完錢職員，就即刻擺定卡去讀卡機」，或改用手機App增值。



在外增值八達通時要小心注意四周情況。（資料圖片）

港男便利店增值八達通 疑內地翁飛身搶拍卡被職員KO

八達通增值「危機四伏」？該港男3月18日（星期二）於Facebook群組「大埔TAI PO」發帖，指在某OK便利店支付500元充值八達通，當店員按掣時，突然有疑似來自內地、持拐杖「老嘢」飛身走近想搶先拍卡，幸好店員「手腳慢」，才沒有讓老伯得手。

雙方之後爭執，樓主表示，當時有1名男子走出來勸架，而他因趕着返工，沒有時間與老伯糾纏。不過樓主回想當刻情況，懷疑勸架男子可能是同黨，又提醒其他街坊小心。

樓主指，他在某OK便利店支付500元充值八達通，突然有疑似來自內地、持拐杖「老嘢」飛身走近想搶先拍卡，幸好店員「手腳慢」，才沒有讓老伯得手。（資料圖片）

網民：同搶錢無分別

網民看過帖文議論紛紛，事件引來網民熱議，「好X癲」、「黐X線」、「如果拍到唔畀返錢，直接報警，咁同搶有咩分別」、「朝早大部份人都趕返工，邊有咁多時間同佢玩吖，佢咪利用緊呢啲時間博下囉」、「同搶$冇乜分別」、「似慣犯嚟」、「咁都得，香港人，而家做乜都要小心」。

也有不少網民表示遇過同類情況，「喺大廣樓下間OK試過，佢個八達通機喺門邊，又係增值個陣有個阿伯伸張八達通埋嚟，好彩職員反應夠快冇撳掣」、「我都喺富善OK試過，我擋開亞伯隻手，大聲問佢做乜，佢話check餘額喎，跟住走咗，大家小心」、「我喺旺角做嘢見唔少呢啲啦，扮死狗」。

不少網民建議「畀完錢職員，就即刻擺定卡去讀卡機」，或改用手機App增值。（資料圖片）

網民教自保方法

另有網民建議「自保」方法，「穩陣起見，畀完錢職員就即刻擺定卡去讀卡機安全啲」、「我試過一次又係畀完錢，有人隊張卡埋嚟，之後每次畀錢都會同步放埋張卡去部機度」、「最好用apps自己增值」。