丈夫出軌2年多　帶小三回家逼妻「三人行」仲咁做　元配憤而提告

丈夫搭上小三，竟要求妻子「三人行」？高雄1名丈夫與妻子結婚後育有2名子女，妻子去年突然接到小三來電，才知另一半已有婚外情2年多。事件曝光後，丈夫竟毫無悔意，更試圖強迫妻子與「3人行」，拒絕後還在她面前和小三性交，除了言語辱罵還強迫妻子性交。



事後妻子憤而提告，向丈夫及小三索償50萬新台幣（約12.5萬港元），另向丈夫再求償50萬，共100萬新台幣（約25萬港元）。法院審理後，認為丈夫及小三行為侵害配偶權，兩人須連帶賠償25萬新台幣（約6.3萬港元），男方另須賠償25萬元。



人妻發現丈夫的電腦藏有和小三拍的性愛片。 （AI生成圖片）

台媒報道，高雄1名任職砂石車司機的37歲男子與41歲妻子早於2016年結婚，兩人婚後育有2名子女。去年3月16日，妻子突然接到小三來電，才得知丈夫有婚外情兩年多，家中電腦還存有與小三拍下的性愛影片。

人夫邀「3人行」不果 妻面前與小三性交

丈夫得知婚外情曝光後，不僅毫無悔意，趁外遊時將妻子載到小三住所，再帶她們回家，要求妻子、小三「和平共處」，甚至試圖要妻子「三人同床」，一同發生性行為。妻子拒絕後，丈夫變本加厲在她面前與小三性交。

妻子拒絕「三人行」後，男子不僅動手掌摑，甚至強逼性交。（AI生成圖片）

男子動手掌摑、強逼性交 妻子憤而提告

後來丈夫為逼妻子離婚，不僅對女方言語辱罵、誣指有外遇，甚至動手掌摑及強逼性交，最終令妻子身心受創。妻子心灰意冷下，決定提告小三及男子，向兩人索償50萬，另向男子求償50萬，總計100萬元。

辯稱求歡時屢遭妻子拒絕

案件審理期間，丈夫承認與小三有不正當關係，但辯稱自己任職司機，長期在外工作，假期回家求歡時屢遭妻子拒絕，對方甚至要求他在外解決性慾。當時自己考慮到子女尚幼，並未同意離婚，他僅願賠償10萬新台幣（約港幣2.5萬元）。

小三則辯稱，她與人夫確實曾交往並發生性行為，但已在2023年年底提出分手，對方卻持續騷擾，她才主動告知元配有關二人交往一事，希望藉此讓男方收斂。雖然自己有侵害配偶權，但求償金額過高。

法官認為二人行為侵害配偶權

法官審理後，認為男子及小三行為侵害配偶權，且人夫對妻子施加言語暴力、身體傷害及強制性交等行為，情節重大。審酌雙方身分、經濟狀況及侵害程度，判決男子與小三應連帶賠償25萬元，男子另須賠償25萬元，總計50萬元。可上訴。

（綜合）