沙田小南洋海南雞飯│食客呻雞肉：匙羹咁大份　店方解畫：沒有少

外出用餐醫肚當然希望「大件抵食」！不過，近日有網民在沙田Citylink（又名連城廣場）的「小南洋」星馬餐室點了海南雞飯套餐，卻覺得雞肉份量甚少。他於是將湯匙放在雞肉旁作對比，以顯示雞肉份量與湯匙體積相差不遠，嘲諷「雞肉足足有成隻匙羹咁大份」。有網民對雞肉份量感到驚訝，表示「真係得隻匙羹咁多」、「兒童餐」。不過，亦有不少網民提出質疑，認為「疊埋先望落去細份啫，如果攤返開咪都係正常份量」。



「小南洋」星馬餐室回覆《香港01》查詢時表示，海南雞飯套餐售價為69元，餐中海南雞肉的份量一般為6至7件，相中份量並沒有較標準為少，但針對有關雞肉的擺盤方式，店方會在未來進行調整，以更有效地展示雞肉，現時的擺盤方式可能造成了誤解，店方會改善。



有網民在沙田某餐廳點了個海南雞飯套餐，卻驚覺碟中的雞肉份量甚少，與中式湯匙體積相當。（Facebook）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指日前在沙田連城廣場的「小南洋」點了海南雞飯套餐。不過，上桌後他卻發現海南雞飯份量偏少，於是發文反嘲「雞肉足足有成隻匙羹咁大份，相當有誠意」。

雞肉被疊成2層

從照片可見，餐廳用1個圓碟盛放整份套餐，包括1碗湯、1碟醬料、一小碗蔬菜、白飯及雞肉；雞肉目測最少有8件，件數不少，不過被疊成2層，似是因此看起來只佔碟中一角。樓主在雞肉旁放置了1個中式湯匙，將前端盛湯部份的尺寸與雞肉份量作比較，似想顯示雞肉份量與湯匙體積相當。

樓主認為雞肉份量與湯匙體積相當。（Facebook）

雞肉份量震驚網民：兒童餐

不少網民看完照片都對雞肉份量感到震驚又好笑，「真係得隻匙羹咁多」、「會唔會少咗啲」、「呢個係廿蚊雙拼飯送汽水嘅份量」。亦有人學樓主的語氣諷刺說「咁大份雞，你食唔食得晒？」、「啲雞肉多到」、「兒童餐」、「好健康呀！少鹽少糖少油少澱粉，連蛋白質都少埋」。

網民質疑：雞肉屬正常份量

不過，也有不少網民提出質疑，認為「疊埋先望落去細份啫，如果攤返開咪都係正常份量」、「吓，大份過隻匙羹啵」、「呢度已經半隻雞，係隻雞骨架大，所以雞肉少」；也有人認為整份套餐還有湯有菜，與定價合理，「算多㗎啦」、「唔使$100乜都有」。

《香港01》就帖文內容向「小南洋」查詢，店方回覆指未有收到顧客作出相關投訴，但很重視每位顧客的反饋，而該店的海南雞飯套餐的售價為69元，包含時蔬、海南雞湯及熱飲，不收加一服務費。餐中海南雞肉的份量一般為6至7件，具體數量會根據雞肉的不同部位而有所調整，相中份量並沒有較標準為少。

店方指出，針對有關雞肉的擺盤方式，店方會在未來進行調整，以更有效地展示雞肉，讓顧客更清楚地看到份量。現時的擺盤方式可能造成了誤解，店方會作出改善，並且非常感謝顧客的寶貴意見，會積極探索提升菜品的性價比，以更好地滿足顧客的期望。店方強調衷心感謝顧客的支持，並希望能夠澄清事實，以消除任何誤解。

（Facebook）