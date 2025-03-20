KFC預製菜？分店見急凍材料預炸雞、冷凍蛋液　1事令網民讚有良心

【KFC肯德基／家鄉雞／預製菜】本港多間餐廳被網民發現採用預製菜，而近日多個社交平台及討論區均有人上傳照片，拍到有KFC肯德基分店內有手推車運送大量急凍食材，當中包括「冷凍預炸裹粉雞胸肉條」、「冷凍撻皮」、「冷凍蛋液」等，驚訝KFC疑使用預製菜，揶揄「原來科技撻」、「而家連KFC都玩預製菜」。



雖有網民對炸雞店用「預炸雞」感失望，但大批網民反揶揄發帖者，認為快餐店用預製材料無可厚非，「無可能即劏即炸」、「可能樓主以為KFC廚房入面有個農場」、「你一直以為佢哋喺入面劏雞？」。不少人反而大讚至少葡撻算是新鮮焗製，「仲咁有良心，我仲以為直接一個蛋撻焗返熱」



KFC回應《香港01》時表示，店方採用澳門瑪嘉烈配方製作經典葡撻和秘方醃製炸雞，均由店內職員精心製作，公司亦設有嚴謹食品研發、採購及品質監控系統，所有處理食物程序均符國際標準。



有網民上傳KFC分店圖片，拍到有手推車上面放有多箱冷凍食材，包括「冷凍預炸裹粉雞胸肉條」、「冷凍撻皮」、「冷凍蛋液」。（Threads圖片）

分店放多箱冷凍食材 包括「預炸雞胸條」

餐廳使用預製菜最近引起港人注意，有網民近日在Threads上傳照片，拍到有KFC門市櫃檯前面有1輛手推車，上面放滿一箱箱食材，較上層的箱子上方是簡體字樣，寫上廣東龍堡食品公司，分別寫有「冷凍撻皮」、「冷凍蛋液」、「冷凍預炸包裹粉雞胸肉條」，較下方箱子則寫英文，字樣包括「HASH BROWN」（薯餅）、「PRE-FRIED DEEP FROZEN FRIES 10MM」（預炸急凍薯條）等。網民形容「見到撻皮受蛋液，原來科技撻」。

有網民上傳KFC分店圖片，拍到有手推車上面放有多箱冷凍食材，包括「冷凍預炸裹粉雞胸肉條」、「冷凍撻皮」、「冷凍蛋液」。（Threads圖片）

有網民見「預炸雞」：仲講咩we do chicken right

帖文相繼被分享到 facebook的「飲食黑店大全」及連登討論區等，引起熱議。有網民不滿KFC作為炸雞店竟有炸雞胸條「預炸」，「連沾粉炸都唔做，仲講咩we do chicken right」、「KFC以我所知呢係本身來貨係醃好啲雞再當場上粉炸，而個炸粉係本身較好咗，所以唔係真係咁複雜」，又貼出外國分店做法，指炸粉是由總部送到分店，「分鋪有人係後廚度落醃料、裹粉、再炸」，「而家就唔知仲係唔係咁」。

有前員工稱KFC一直用雪藏雞件

有聲稱KFC前員工分享，「葡撻蛋漿以前係自己調，而家就唔知」、「KFC幾十年嚟都係雪藏雞件，係各分店解凍之後先醃製、上粉、油炸」，但有「較新」的前員工就指，現時「已經去到汁/飯/湯都係一包包送貨到來自行加熱」。

相關帖文吸引不少爆笑留言，例如「可能樓主以為KFC廚房入面有個農場」。（資料圖片）

網民表示「原來仲咁有良心，我仲以為直接一個蛋撻焗返熱」。（資料圖片）

大批網民讚有良心：證明葡撻即時焗

不過，大批網民認為快餐店必然有預製材料，又指葡撻不算「預製菜」，「原來仲咁有良心，我仲以為直接一個蛋撻焗返熱」、「一直以為係全個急凍葡撻，點知只係急凍蛋液」、「半成品同預製都唔識分」、「下，有咩問題？ 更加證明佢店內即時焗唔係預製翻熱」。有網民提到，餐飲業使用蛋液極其常見，「唔好玩啦，十年前已經用緊急凍蛋液」、「樓主係咪以為啲連鎖bakery一日用幾千隻蛋係逐隻蛋打？」。

反諷發帖者：以為入面有個農場？

相關帖文更引起不少反諷爆笑留言，「可能樓主以為KFC廚房入面有個農場」、「你一直以為佢哋喺入面劏雞？」、「其實以前KFC入邊有個雞棚，雞蛋就可以新鮮即屙即整，蛋撻皮就係用KFC間舖頭入面種嗰啲小麥，牛油用入面隻乳牛新鮮榨出嚟嘅奶，曲」、「預製啫，唔係下下都科技 唔通入面要有個牧場養雞，有田種薯仔就零科技咩」。

KFC表示，秘製炸雞經多重特定工序，包括上粉、油炸等步驟，全為人手處理。（資料圖片）

KFC：經典葡撻、醃製炸雞由店員即場製作

KFC回應《香港01》表示，店方採用澳門瑪嘉烈配方製作經典葡撻和秘方醃製炸雞，均由店內職員即場精心製作，日日新鮮出爐，葡撻由店員每日新鮮調製蛋漿注入酥皮焗製，而秘製炸雞經多重特定工序，每件雞人手逐件上炸粉，以生炸方式製作，全為人手處理。公司亦設有嚴謹的食品研發、採購及品質監控系統，處理及烹調食物程序均符合國際標準，以確保顧客享受到最佳的品質和味道。

（綜合）