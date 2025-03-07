鑽石山冰室$90梅菜扣肉飯僅X片肉！店方稱屬預製菜　否認「扣」肉

真梅菜「扣」肉飯？有港男於鑽石山某冰室購買外賣「梅菜扣肉肉飯」，掀開飯盒卻發現裏頭大部份都是梅菜，稱「幫佢盡力砌咗2塊（扣肉）出嚟」，遂致電餐廳反映。他指負責人回應指「先生你覺得唔啱食，下次可以唔好叫我哋餐廳」，而梅菜扣肉是預製菜，每包預熱後倒出，正常應該有5塊扣肉，他稱可以即時從店內倒出預熱梅菜扣肉，再拍照證明。但樓主不滿稱「我睇你嗰包把X咩，宜家係我盒飯無呀嘛」。雖最終獲全數退款，但就批評「搞到我成個乞兒咁」。



帖文引來網民留言，有人笑稱「真係『扣』肉飯」、「咁細塊真係食咗個空虛」，亦有人多謝樓主提醒，指「黐孖筋，90蚊一個梅菜扣肉飯，仲要用預熱包」、「永久Blacklist」。



《香港01》就事件致電涉事冰室，李姓負責人回覆指他們店舖是使用預製菜，認為事主飯盒肉「的確係有4片肉」，不過他同時承認，每份梅菜扣肉理應共有5片肉，換句話說，即覺得是次「少咗片肉」屬個別事件。



有港男於鑽石山某冰室外賣梅菜扣肉飯，不滿扣肉份量，質疑「啲扣肉扣起晒？」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

鑽石山冰室$90梅菜扣肉飯 全盒僅2片肉塊

該港男在threads帳號發帖，指於鑽石山某冰室購買外賣梅菜扣肉飯，但他質疑「啲扣肉係咪扣起晒？」。從樓主上傳的照片可見，單據顯示90元的「梅菜扣肉肉飯」連餐湯，另加4元將餐飲轉紅豆冰，計算運費和折扣後，實際付款約77元。惟當外賣送達時，他掀開盒發現裏頭大部份都是梅菜，即使將盒內所有零碎的肉片拼在一起，只能「砌咗2塊出嚟」。

外賣盒裏頭大部份都是梅菜，將所有零碎肉片拼在一起，只有2小塊肉片。（threads圖片）

致電餐廳投訴 負責人：覺得唔啱可以唔叫我哋餐廳

樓主致電餐廳反映，接聽電話負責人表示「先生你覺得唔啱食，下次可以唔好叫我哋餐廳」，而梅菜扣肉是預製，又指每包都是預熱後倒出，正常來說應該有5塊扣肉，但就強調「唔係出邊啲餐廳咁大塊嘅扣肉」。樓主於是質疑，對方既然說1包共有5塊扣肉，「我砌都砌唔到5塊出嚟，點樣去說服我」。

爭論多時獲全數退款 事主：搞到我成個乞兒咁

該餐廳的負責人續稱，認為樓主相中顯示的已經是4塊扣肉。樓主聞言覺得不解，故表示可將飯盒送回餐廳，要求對方砌出5塊扣肉，但遭對方拒絕。負責人表示，他可以即時從店內倒出1包預熱梅菜扣肉，再拍照證明，但他不滿稱「我睇你嗰包把X咩，宜家係我盒飯無呀嘛」。樓主和負責人爭論多時，雖終獲全數退款，但就不爽批評「搞到我成個乞兒咁」、「成個垃圾飯，狗也不X，（掉）咗去垃圾桶」。

接線負責人態度囂張，向樓主表示「先生你覺得唔啱食，下次可以唔好叫我哋餐廳」。（《行運一條龍》劇照）

網民批離譜：食咗個空虛

不少網民認為飯盒價錢和份量明顯不符，「咁細塊真係食咗個空虛，之前見人哋po 便利店叮叮飯，扣肉仲大塊過你盒飯嗰啲」、「真係『扣』肉飯」、「黐孖筋，90蚊一個梅菜扣肉飯，仲要用預熱包」、「真正茶餐廳扣肉就算X，都起碼有幾塊大五花腩片」。

店舖承認使用預製菜 負責人：是次屬個別事件

《香港01》就事件致電涉事冰室，李姓負責人回覆指他們店舖是使用預製菜，認為事主飯盒肉「的確係有4片肉」，不過他同時承認，每份梅菜扣肉理應共有5片肉，換句話說，即覺得是次「少咗片肉」屬個別事件。至於事主投訴他態度囂張，他表示當時曾向對方解釋，不過港男不接受，才會提議他往後可以選擇其他餐廳。負責人又指，他當日有提供解決方案，稱可為港男更換另一款飯盒，不過由於餐廳和他的地址有段距離，雙方爭拗多時，終決定全數退款。

（threads＠kayiu.1218）