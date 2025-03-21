啟德千萬私樓路邊驚見晾衫陣！網民嘲︰聞到陣窮酸味　後續爆真相

香港住宅空間珍貴，部份單位面積狹小，有時屋內未必有足夠空間晾曬衣物。網上流傳1張照片，顯示啟德住宅區1個迴旋處驚見「曬衫陣」，居民當街用繩圍成一圈，晾曬多件衣物，當中包括內衣褲。照片背景見到多幢私樓，上載者驚呼「啟德千萬私樓外出現周街晾衫情境」。



有網民笑言「聞到陣窮酸味」、「馬路咁多塵，咁晾真係好咩？」、「千萬私樓就唔駛晾衫？」。不過，有眼利網民指出「明明影相個位後面就係公屋，咩私樓出面」，更有人上載其他照片交代後續，只見有政府人員到場跟進，多件衣物已不知所終，不排除已被清場。



有人用繩沿迴旋處圍成一圈，當眾晾曬衣物，當中包括內衣褲，而且有多輛單車停泊。（網上圖片）

政府人員事後到場跟進，掛起的衣物不知所終，不排除已被清場。（連登討論區圖片）

2023年已有人在現場晾衫

現場是啟德沐朗街和善鄰里之間馬路迴旋處，靠近德朗邨公屋，居民走完整條沐朗街，去到對面的沐安街，才屬於私樓範圍。翻查Google街景，早於2023年12月，已經有人在場晾曬衣物。

早於2023年12月，已經有人在場晾曬衣物。（Google街景截圖）

現場晾曬衣物更多 事後疑被清場

相關圖片近日在網上瘋傳，有網民上載到連登討論區，只見有人用繩沿迴旋處圍成一圈，當眾晾曬多件衣物，當中包括內衣褲，而且泊有多輛單車，樓主慨嘆「啟德千萬私樓外出現周街晾衫情境」。

網民笑言明明現場靠近公屋，質疑樓主文字描述博取流量，另有網民指「共融的社會環境」、「香港非物質文化遺產」、「寧願有塵都唔想濕到發臭？」。有網民上載照片交代後續發展，政府人員到場跟進，已經不見多件衣物和多輛單車，不排除已遭人清走。

（綜合）