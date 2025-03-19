和男友交歡勾起童年創傷　她終鼓起勇氣　說出遭熟人性侵兼提告

兒童遭到性侵，恐帶來一生難以磨滅的陰影。台北1名女子於2003年跟隨父母出國度假，遭前來借宿的父母男友人從裙中脫下內褲，再用下體磨蹭其敏感部位。受害人當年年僅6歲，不知道發生何事，只是自此不再穿裙，長大後在學校健康教育課理解到當年是遭到性侵，因而產生陰影。事主到了大學1年級時與男友「愛愛」，目睹男友脫褲，立即觸動童年陰影。



受害人難以擺脫對異性的懷疑，要與女性交往才能安心，並鼓起勇氣向家人說出實情，繼而提告犯人。男被告辯稱事件已超過追訴權，但法官計算尚有1年，經審理後裁定「加重強制猥褻」罪名成立，判囚5年。



受害人當年年僅6歲，卻遭父母的男友人猥褻。（示意圖/gettyimages）

受害人穿裙 遭脫內褲猥褻

台媒於今3月報道，案件在台北地院審理，受害人在庭上作供表示，案發於2003年夏天，當時她年僅6歲，一家人出國度假，陳姓男被告偕同妻兒借宿。有1天受害人身穿裙子，並在2樓單獨使用電腦，陳男趁機脫掉其內褲，然後拉下自己褲鍊，繼而用下體磨蹭受害人的敏感部位。

受害人當時年紀尚小，不明白陳男舉動，只是覺得不正常和不舒服，事後重新穿回內褲，但不敢向其他人透露事件，只好假裝若無其事，且繼續和陳男及其家人往來，但自此不愛穿裙。另外，受害人亦指控，陳男當年為她洗澡時摸其下體，但她同樣不知道發生何事。

直到上國中的健康教育課程時，受害人學到性教育知識，才明白當年發生何事，開始產生陰影，刻意和陳男保持距離，但她仍然不敢說出真相。

受害人和男友打算「愛愛」，男友脫褲之際，令她想起當年遭猥褻遭遇。（示意圖/gettyimages）

與男友「愛愛」 觸動創傷開始說出真相

到了大學一年級時遇到初戀男友，雙方打算「愛愛」，當男友脫褲之際，受害人想起當年遭猥褻遭遇，她立即失去熱情，並向男友坦白，生平首次說出童年時期遭熟人性侵的不堪往事。男友驚悉事件，沒有強迫受害人，她也會視乎心情滿足對方，但始終受到困擾，難以不懷疑異性，之後受害人發現和女性交往倍感安心，因而改與同性交往。

受害人打開內心枷鎖後，先後向親友交代遭性侵一事，母親驚聞事件，暴怒越洋致電質問陳男，對方短暫沉默，承認「我覺得我的確做了不該做的事情，沒錯」，受害人在家人的鼓勵下，於2022年7月決定提告。

法官判處5年有期徒刑。（示意圖/gettyimages）

被告否認犯案 法官接納原告口供判囚5年

但陳男在庭上否認犯案，辯稱當年抱起受害人時，不小心隔住對方內褲觸碰私處，而且是2000年發生，並非原告所稱的2003年，已經超出20年追訴權時效。

法官翻閱入出境資料，確認原告於2003年夏天和父母及胞兄出國，同時細問相關證人，接納原告口供，陳男涉嫌對未滿14歲女子加重強制猥褻罪名，追訴權時效是20年，要到2023年9月才屆滿，是次案件仍未逾期，加上案發現場在國外，但當地都會處罰猥褻女童行為，所以今次案件仍然受到台灣的司法管轄範圍內。

法官認定被告猥褻原告，滿足一己性慾，罔顧兒童身心發展，造成長達20年的身心影響，而且沒有認罪及和解賠償，判處陳男5年有期徒刑，至於原告另指陳男為她洗澡時摸其下體，法官認為欠缺證據，此部份判處無罪，案件仍可上訴。

另外，原告對被告提出附帶民事求償，屬於另1宗案件，將會排期審理。

（ETtoday新聞雲）